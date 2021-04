Gewalt Unbekannter Schlägertrupp geht auf 17-Jährigen in Essen los

Essen. Ein jugendlicher Syrer ist im Ostviertel von einer Gruppe Jugendlicher und Männer angegriffen worden. Die Polizei hofft auf Hinweise.

Ein 17 Jahre alter Syrer ist im Essener Ostviertel von einer Gruppe mutmaßlich arabischer Männer und Jugendlicher verprügelt und verletzt worden. Die Polizei Essen sucht nach den Tätern und hofft auf Zeugenhinweise.

Wie die Behörde am Montag berichtete, war der Jugendliche am Freitagabend gegen 23 Uhr auf der Hollestraße unterwegs, als er in Höhe der Steeler Straße angegriffen wurde.

Eine Gruppe von etwa sieben Personen ging auf ihn los. Die Täter traten und schlugen auf ihr Opfer ein. Zwei 17 und 22 Jahre alte Passanten wurden auf das Geschrei aufmerksam und alarmierten die Polizei. Als die mutmaßlichen Täter von den Zeugen angesprochen wurden, ließen sie von ihrem Opfer ab.

Die meisten der Schläger flüchteten zu Fuß

Während der Großteil der Tatverdächtigen zu Fuß flüchtete, sollen zwei weitere Beteiligte in einem dunklen VW geflüchtet sein. Das 17-jährige Opfer wurde aufgrund seiner Verletzungen vor Ort behandelt und anschließend einem Krankenhaus zugeführt. Das Alter der mutmaßlichen Täter wird auf etwa 16 bis 25 Jahre geschätzt. Sie hatten ein arabisches Erscheinungsbild, dunkle Haare und trugen teilweise Bärte.

Einige Tatverdächtige werden wie folgt beschrieben: Einer war stabil und 1,75 Meter groß, er trug ein rotes T-Shirt. Ein zweiter war dünn, bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt und 1,85 Meter groß. Ein dritter im Bunde trug eine weiße Cappy, ein vierter eine schwarze Jacke mit weißem Kragen und Kapuze, während ein fünfter mit nacktem Oberkörper unterwegs war.

Wer Hinweise zu den Tatverdächtigen und/oder dem flüchtigen Fahrzeug geben kann, sollte sich unter der Rufnummer 0201/829-0 bei der Polizei melden.