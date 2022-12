Unbekannter begrapscht Essenerin (25): Polizei sucht Zeugen

Essen. Ein unbekannter Mann hat in Essen-Huttrop eine 25 Jahre alte Frau unsittlich berührt. Nun bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen.

Die Polizei in Essen fahndet nach einem unbekannten Mann, der eine junge Frau im Stadtteil Huttrop unsittlich berührt hat und geflüchtet ist. Gesucht werden Zeugen des Vorfalls.

Wie die Essenerin der Polizei berichtete, habe der Unbekannte sie am Donnerstagabend (1. Dezember) gegen 23 Uhr unsittlich berührt. Sie habe sich auf dem Robert-Schmidt-Weg befunden und bemerkt, dass ein dunkel gekleideter Mann ihr gefolgt sei.

Täter flüchtete in Richtung Moltkestraße und verschwand in Grünanlage

In Höhe der Schinkelstraße habe der Täter die Frau festgehalten und sie unsittlich an ihrem Körper berührt. Als die 25-Jährige laut um Hilfe geschrien habe, habe der Mann von ihr abgelassen und die Flucht in Richtung Moltkestraße ergriffen. Anschließend sei er in einer Grünanlage nahe der Weißbachstraße verschwunden.

Der Tatverdächtige habe eine schwarze Hose und eine schwarze oder dunkelgrüne Winterjacke mit Kapuze getragen. Er sei ungefähr 1,75 Meter groß. Zeugen, die Hinweise zum Tatverdächtigen geben können, sollen sich bei der Polizei Essen, Telefon 0201 / 8290 melden.

