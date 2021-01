Essen. In Essen-Steele haben Unbekannte persönliche Gegenstände eines Obdachlosen (56) angezündet. Diese hatten vor einer Bankfiliale gelegen.

Persönliche Gegenstände eines Obdachlosen haben Unbekannte am Freitagabend (8.1.) in Essen-Steele in Brand gesetzt. Wie die Polizei mitteilt, befanden sich die Habseligkeiten des 56-Jährigen vor der Deutschen Bank am Kaiser-Otto-Platz, als sie in Flammen aufgingen.

Obdachloser wollte sich in Bankfiliale aufwärmen

Der Obdachlose selbst wärmte sich zu dem Zeitpunkt kurz im Inneren der Bank auf. Als er den Brand bemerkte, habe er versucht diesen zu löschen. Dies gelang wenig später der eintreffenden Feuerwehr. Verletzt wurde der 56-Jährige nicht, die Kriminalpolizei ermittelt.

Die Kripo sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Tel: 0201/829-0

Erst vor zwei Wochen hatte die Misshandlung eines Obdachlosen am Essener Hauptbahnhof für Entsetzen gesorgt: Eine 16-Jährige hatte einen 48-jährigen Gehbehinderten neben seinem Rollstuhl geschlagen und getreten.

