Gewalt Unbekannte stechen in Essen auf Streitschlichter (35) ein

Essen. Ein 35-Jähriger wird Zeuge eines Angriffs einer Gruppe auf einen 24-Jährigen. Als er dem Opfer beispringen will, wird er selber zur Zielscheibe.

Bei dem Versuch, eine Auseinandersetzung im Essener Südostviertel zu schlichten, hat ein 35-Jähriger eine Stichverletzung erlitten. Die Polizei fahndet nach vier bis fünf Unbekannten, die zuvor einen 24 Jahre alten Essener angepöbelt und geschubst hatten.

Als der 35-Jährige gegen 19.30 Uhr am Montagabend den Streit an der Hagenaustraße/Ecke Steeler Straße bemerkte, wollte der die Parteien trennen, berichtete die Polizei am Montag.

Plötzlich spürte er einen Schmerz und sah, dass er aus einer Wunde blutete. Der Schwerverletzte flüchtete zu einem Taxifahrer und ließ sich in ein Krankenhaus fahren, wo er stationär behandelt werden musste. Der 24-Jährige nutzte die Gelegenheit, um vor der Gruppe zu flüchten. Er blieb unverletzt.

Die unbekannten Täter sollen zwischen 25 und 30 Jahre alt und alle etwas stabiler gebaut sein. Sie trugen dunkle Jogginghosen und zum Teil Basecaps.

Das Kriminalkommissariat 34 hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen des Vorfalls sich unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 bei der Polizei Essen zu melden.

Mit welcher Stichwaffe der 35-Jährige verletzt wurde, ist unklar, so die Polizei.