Dutzende Weihnachtsbäume geklaut - Stand in Essen verwüstet

Essen. Diebe drangen in Altenessen in ein Areal zum Verkauf von Weihnachtsbäumen ein. Bis zu 30 Tannen nahmen sie mit, vermutlich wurden sie gestört.

Unbekannte Diebe haben in Essen-Altenessen dutzende Weihnachtsbäume geklaut. Der Betreiber einer Verkaufsstelle an der Gladbecker Straße/Ecke Ellernplatz schätzt, dass ihm in der Nacht von Samstag auf Sonntag bis zu 30 Tannen gestohlen worden sind - plus ein Viereckständer.

Der Stand wurde total verwüstet, sagte Polizeisprecherin Vivien Volkmann am Dienstag. Passanten entdeckten die böse Bescherung am Sonntagmorgen. Die Polizei ermittelt.

Möglicherweise sind der oder die Täter gestört worden und haben auf den Abtransport aller insgesamt bis zu 90 ausgepackten Bäume verzichtet. Um auf das Areal zu gelangen, hatten sie zuvor ein Schloss eines Bauzauns aufgeschraubt und die Sicherungsmutter vor ihrer Flucht sogar wieder aufgesetzt.

Ob sie die weihnachtliche Ware weiterverkaufen wollen, will nun die Polizei herausfinden. Der Wert der Beute wird auf rund 1200 Euro beziffert.

Wer zwischen Samstag (11. Dezember, 17 Uhr) und Sonntag (12. Dezember, 9 Uhr) Verdächtiges an der Gladbecker Straße oder am Ellernplatz beobachtet hat, sollte sich bei der Polizei Essen melden unter der Rufnummer 0201/829-0. (j.m.)

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen