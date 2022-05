Umweltinitiativen fordern „Mängelmelder“ für Straßenbäume

Essen. Die „Mängelmelder“ der Stadt Essen soll um eine Funktion erweitert werden. Umweltinitiativen sehen darin einen Beitrag für den Klimaschutz.

Das Plakat zeigt, was von einem abgesägten Baum am Straßenrand übrig bleibt: eine Baumscheibe. Mitglieder der Initiative „Grüne Lungen Essen“ und des Nachbarschaftskreises Dönhof haben es der Vorsitzenden des städtischen Umweltausschusses, Martina Schürmann (CDU) übergeben. Sie wollen damit der Forderung nach einer Erweiterung des Mängelmelders Ausdruck verleihen.

Mithilfe der Online-Funktion können Bürgerinnen und Bürger der Stadtverwaltung bereits wilde Müllkippen und auch Schlaglöcher melden, so dass Missstände möglichst schnell beseitigt und Schäden behoben werden. Die „Grünen Lungen Essen“, ein Zusammenschluss verschiedener Bürgerinitiativen, fordert die Verwaltung auf, die Funktion des Mängelmelders zu erweitern. Bürger sollen der Stadt auf diesem Weg auch mitteilen können, ob Baumbeete an öffentlichen Straßen ungepflegt oder beschädigt sind. Auch für den Fall, dass ein Straßenbaum gefällt, aber noch kein neuer Baum nachgepflanzt wurde, könnte die Verwaltung eine Mitteilung über den Mängelmelder erreichen.

Die Bürgerinitiativen unterstützen eine entsprechende Eingabe eines Bürgers an den Ratsausschuss für Anregungen und Beschwerden. Die Verwaltung sieht allerdings keine Notwendigkeit, den Mängelmelder um eine weitere Kategorie zu ergänzen, heißt es in einer Stellungnahme an den Umweltausschuss. Die bestehenden Möglichkeiten für Hinweise an die zuständigen Fachbereiche werden als ausreichend angesehen. Zudem gibt die Verwaltung zu bedenken, dass weitergehende Meldeverfahren personell bewerkstelligt werden müssten.

Die Stadt Essen räumt ein, dass Bäume verspätet oder gar nicht nachgepflanzt werden

Die Verwaltung bestätigt allerdings, dass Straßenbäume gar nicht oder verspätet nachgepflanzt würden. Dass Bürger dies problematisieren, sei nachvollziehbar. Doch gebe es dafür Gründe; unter anderem führt die Verwaltung Vorgaben an die Wirtschaftlichkeit an und die Untersuchung des Untergrundes nach Altlasten oder Kampfmitteln.

Gerade deshalb hält die Klimaschutzinitiative „Parents for Future“, die das Anliegen ebenfalls unterstützt, eine Erweiterung des Mängelmelders für sinnvoll. „Niemand weiß, was im Hintergrund passiert“, kritisiert Aktivistin Christiane Gregor. Der Mängelmelder könne für mehr Transparenz sorgen. Für die „Grünen Lungen“ wäre eine Erweiterung ein Beitrag zum Klimaschutz.

