In den vergangenen beiden Jahren wurden bereits etliche der Fahrbahnschwellen in Kettwig auf der Höhe an das aktuelle Straßenniveau angepasst. Das Projekt wird in den Osterferien fortgesetzt.

Baustelle Umleitung: Stadt Essen baut in Kettwig weitere Schwellen ab

Essen-Kettwig. In Kettwig auf der Höhe werden weitere Fahrbahnschwellen zurückgebaut. Was die Verkehrsteilnehmer in den Osterferien nun beachten müssen.

In der Rheinstraße sollen in den bevorstehenden Oster- sowie in den Sommerferien die Fahrbahnschwellen zwischen der Neckarstraße und der Graf-Zeppelin-Straße zurückgebaut und auf das aktuelle Straßenniveau angepasst werden, teilt die Stadt mit. Zudem werden die Fußgängerüberwege in diesen Bereichen barrierefrei umgebaut.

Die Maßnahme ist der letzte Teil einer umfangreichen Maßnahme zur Verkehrsberuhigung in Kettwig auf der Höhe. Seit 2020 nimmt sich die Stadt die Rheinstraße vor: Schritt für Schritt werden die ausgedienten „Drempel“ in den jeweils verkehrsärmeren Zeiten zurückgebaut. Kosten pro Jahr: 150.000 Euro.

Umleitung für Autoverkehr und Buslinien

Die Arbeiten starten am Dienstag, 11. April, und sollen voraussichtlich bis August fertiggestellt werden. Sie erfolgen in einzelnen Bauabschnitten, beginnend voraussichtlich an der Einmündung Neckarstraße.

Die Rheinstraße ist dann in den Bereichen der jeweiligen Baustelle für den Autoverkehr voll gesperrt. Eine Umleitungsstrecke wird eingerichtet. Die betroffenen Buslinien der Ruhrbahn werden ebenfalls umgeleitet. Betroffene Anwohner wurden durch das Amt für Straßen und Verkehr informiert.

Zwölf kranke Bäume werden gefällt

Bereits in dieser Woche müssen im Vorfeld der geplanten Arbeiten insgesamt zwölf Bäume auf der Rheinstraße gefällt werden, da sie krank seien oder Schäden aufwiesen, erklärt die Stadt. Nach Abschluss der Straßenbauarbeiten werde in der nächsten Pflanzperiode eine Neupflanzung von insgesamt 15 Bäumen erfolgen.

