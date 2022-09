Umfrage Heizkosten: Wie sich Essener gegen die Kälte wappnen

Essen. Gas und Strom sind viel teurer, jetzt kommt langsam die Kälte – wie Essener sparen wollen, ohne auf jeglichen Komfort verzichten zu müssen.

Wie er sich gegen die Kälte wappnet? Der grauhaarige Mann Anfang 70, der gebeugt den Rüttenscheider Stern entlanggeht, winkt ab und fragt schimpfend zurück: „Hören Sie etwas an meiner Stimme?“ Kein Zweifel, der Mann ist erkältet. „Mir ist kalt“, brummt er, soeben war er beim Arzt. Gegen die hohen Gas- und Energiepreise „gibt’s doch sowieso keine Lösung, das wird ein ganz schlimmer Winter.“ Nein, seinen Namen möchte er nicht nennen.

Ulrich Lieske hat auch gegen Stromausfall vorgesorgt. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Was tun gegen die Kälte, die jetzt spürbar Einzug hält, während die Energiepreise davongaloppieren? „Ich werde versuchen, das Thermostat ‘runterzudrehen“, sagt Ulrich Lieske (66), der grundsätzlich gern 22 Grad Raumtemperatur hat, „das ist schon nötig, wenn man fünf oder sechs Stunden im Wohnzimmer sitzt.“ Auch für den Fall eines Stromausfalls hat er vorgesorgt: „Ich habe mir Akkutaschenlampen gekauft und eine batteriebetriebene Raumlampe, die 260 Stunden Licht gibt.“

Abends brennt jetzt der Kamin, die Heizung bleibt aus

Marcus Wolf (49) hat vor wenigen Jahren eine Eigentumswohnung gekauft, in der noch strombetriebene Nachtspeicheröfen für Wärme sorgen. „Damals wollte ich auf Gas umrüsten, jetzt bin ich gar nicht so unglücklich darüber, dass ich es gelassen habe.“ Wobei: Auch Strom ist selbstredend teuer geworden und könnte weiter im Preis steigen. „Das ist bei drei Töchtern und einer Ehefrau, die es alle ganz gern warm haben, nicht ganz einfach“, gibt der Familienvater zu. Also was tun? „Wir werden uns öfter dicke Pullover anziehen, und ich habe in dieser Woche schon zweimal abends den Kamin angemacht, um Heizkosten zu sparen“, sagt Wolf. Den ebenfalls in die Höhe geschnellten Holzpreisen sei er zum Glück noch rechtzeitig zuvorgekommen, er habe früh Vorräte angelegt.

Marcus Wolf: Drei Töchter, eine Ehefrau – „die wollen es gerne warm haben.“ Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

„Viele Mieter wenden sich wegen der hohen Gas- und Stromrechnungen derzeit an die Mieterschutzverbände“, berichtet Valentino Sgobba (23), den das Thema bislang vor allem dienstlich beschäftigt: Er ist gelernter Immobilienkaufmann, berichtet von hoher Unsicherheit bei den Verbrauchern, und wegen der allgemein schwierigen wirtschaftlichen Lage und deutlich angezogenen Bauzinsen träten viele Kaufinteressenten derzeit von ihren Verträgen wieder zurück. Für ihn privat bedeuteten die gestiegenen Heizkosten, „dass wir nur noch möglichst wenige Räume warm halten wollen – immer die, in denen wir uns gerade aufhalten“, kündigt Sgobba an.

Valentino Sgobba: „Viele Mieter wenden sich an den Mieterschutzverein.“ Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Auch im Geschäft: die Ladentür bleibt zu, um Energie zu sparen

Ähnliches berichtet Abiturientin Emily Börsting (18), die erst neulich eine dicke Steppdecke fürs Bett gekauft hat. So sollen wenigstens nachts die Heizkosten im Rahmen bleiben. „Tagsüber bin ich ja eh Arbeiten“. Sie jobbt derzeit in einer Pizzeria, „auch dort lassen wir die Ladentür tagsüber geschlossen, um Heizkosten zu sparen, anders geht es nicht.“

Emily Börsting: Im Lokal, in dem sie arbeitet, bleibt die Tür zu. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Projektmanager Ralph Kindel (53) kündigt an, privat bewusster mit Licht und Energie umgehen zu wollen: „Lampen, die Licht nur für die Stimmung machen, lassen wir derzeit aus“, sagt Kindel. Er habe auch damit begonnen, bewusster das Licht sofort auszumachen, das nicht genutzt wird, und „dass man im Winter zu Hause Pullover trägt statt T-Shirt, das haben mir schon meine Eltern beigebracht.“ So will er privat auch bei 19 oder 20 Grad Raumtemperatur gut über die Runden kommen.

Ralph Kindel: „Pulli statt T-Shirt in der Wohnung, das haben mir schon meine Eltern beigebracht“. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

