Um Silvester-Randale zu vermeiden: Partybus fuhr durch Essen

Mit zahlreichen Einsatzkräften war die Polizei am 31. Dezember 2023 unterwegs: Hier eine Szene vom Wasserturm an der Steeler Straße in der Silvesternacht.

Essen. Jugendliche, die randalieren oder Rettungskräfte angreifen: Das wollte die Stadt verhindern und schickte Silvester einen Partybus durch Essen.

Angriffe auf Rettungskräfte, gezielte Böllerwürfe, Randale – in den Vorjahren spielten sich auch auf Essener Straßen in der Silvesternacht teils hässliche Szenen ab. Um die Einsatzkräfte zu schützen und Krawalle zu verhindern, war die Polizei zum Jahreswechsel 2023/24 mit deutlich mehr Personal unterwegs. Daneben setzte die Stadt auch auf Prävention und schickte einen Partybus los: Stärke plus Spaß als neues Handlungskonzept.

Das mobile Angebot von Stadt und Caritas-SkF-Essen gGmbH (CSE) wandte sich an Jugendliche und junge Erwachsene und sollte mögliche Ausschreitungen an zuvor identifizierten Brennpunkten von vornherein verhindern. Beim „Partybus“ handelte es sich um einen Kleintransporter, der mit Snacks, Getränken sowie einer Musik- und Lichtanlage ausgestattet auf Tour ging. Im Gepäck befanden sich auch ein Pavillon und Sitzgelegenheiten.

Partybus mit Sozialarbeitern und DJ Silvester an Brennpunkten in Essen unterwegs

Beim Jahreswechsel 2020 auf 2021 wurde in Altenessen randaliert, dabei wurde auch diese Werbetafel zerstört. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Neben dem für Partystimmung unverzichtbaren DJ sei der Bus von zwei Honorarkräften „mit Zugängen zu verschiedenen Communitys“ begleitet worden sowie von insgesamt drei Sozialarbeitern und Sozialarbeiterinnen von CSE und Integrationsmanagements des Jugendamtes.

Erste Station war der ehemalige „Platz der Jugendkultur“ in der Nordstadt, nach Angaben der Stadt „mit guter Stimmung und Partybeats“. Im Laufe der Silvesternacht steuerte der Bus insgesamt vier Standorte an: Außer dem Nordviertel waren das Steele, Katernberg und Huttrop. Während der Tour stand die Bus-Besatzung mit sozialen Einrichtungen aus Altenessen und dem Bergmannsfeld in Kontakt.

Friedliches Miteinander auf dem Katernberger Markt

„Die Idee war, den Jugendlichen ein Programm zu bieten, um den Jahreswechsel zu feiern und Gruppen zu erreichen, bevor die gute Stimmung in Randale oder Gewalt umschlägt“, sagen die Veranstalter von Jugendamt und CSE. Das Angebot sei an allen Standorten sehr gut angenommen worden: „Der Bus war immer willkommen und gerade die Musik führte zu einem friedlicheren Miteinander.“ Wie viele junge Menschen die verschiedenen Standorte ansteuerten, beziffert die Stadt nicht.

Jugenddezernent Muchtar Al Ghusain und Jugendamtsleiter Carsten Bluhm begleiteten den Bus an den ersten Stationen. „Auf dem Katernberger Markt erlebten wir ein schönes Miteinander unterschiedlicher Generationen“, berichtete Al Ghusain. Solche Aktionen seien wichtig und gerade an besonders kritischen Tagen notwendig. Bluhm freute sich daher, „dass diese Initiative aus der Mitarbeiterschaft des Jugendamtes und von der CSE gemeinsam kam, mit dem Wunsch aktiv ein zusätzliches neues Angebot für Jugendliche zu schaffen“.

„Auch in diesem Jahr waren wieder Gruppen unterwegs, die gezielt auf Randale aus waren.“ Thomas Rüth, bei der CSE für ambulante Jugendhilfe zuständig

Thomas Rüth, der bei der CSE für ambulante Jugendhilfe, Kriminalprävention und Stadtteilentwicklung zuständig ist, räumte ein: „Das allein reicht natürlich nicht aus, um Ausschreitungen zu verhindern.“ Der Partybus verstehe sich als ein Baustein des Sicherheitskonzeptes der Ordnungsbehörden, das bei der Premiere sehr gut funktioniert habe. Aber: „Auch in diesem Jahr waren wieder Gruppen unterwegs, die gezielt auf Randale aus waren.“ Die gute Nachricht für 2024 sei, dass es auch viele Jugendliche gebe, die Ausschreitungen verurteilten und sich um den Ruf ihres Stadtteils sorgten, betonte Rüth.

Gute Zusammenarbeit von Partybus-Besatzung und Polizei

Zum Gelingen des Projektes habe die sehr gute, interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Einsatzkräften und dem Bus-Team beigetragen. Man habe mit langem Vorlauf an der Idee gearbeitet, unter anderem in Abstimmung mit Polizei und Ordnungsamt. Auch seien in Jugendhäusern und Schulen die Ausschreitungen der vergangenen Jahre thematisiert worden.

Die Polizei hatte am Neujahrstag übrigens mitgeteilt, dass auch zum Jahreswechsel 2023/24 Einsatzkräfte mit Raketen und Knallkörpern beschossen worden seien – allerdings nur vereinzelt. So gesehen habe man mit ersten Erfolgen die Ziele umgesetzt, Einsatzkräfte zu schützen und Rechtsverstöße durch das Sammeln von Beweisen besser verfolgen zu können. Die Behörde sprach von einer „durchaus normalen Silvesternacht mit typischen Einsätzen, die die Intensität des letzten Jahres nicht erreichte“.

Jugendamt schlägt ganzjährige Präventionsarbeit vor

Jugendamt und CSE resümierten nach den Gesprächen während der Nacht, dass es notwendig sei, das ganze Jahr über präventiv zu arbeiten, wenn sich die Einstellung zur Silvesternacht grundlegend ändern solle. Gerade die Zusammenarbeit von Polizei und Ordnungsbehörden mit Schulen und Sozialarbeit könne hier eine wichtige Rolle spielen.

