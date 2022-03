Ukraine-Krieg: Essener Kirche erstrahlt in blau-gelb

Die Anbetungskirche St. Johann Baptist wurde am Donnerstag in den ukrainischen Farben angestrahlt.

Essen. In der Innenstadt ist die Anbetungskirche in den ukrainischen Farben angestrahlt worden – eine Solidaritätsaktion des Essen Light Festivals.

Die Anbetungskirche St. Johann Baptist in der Essener Innenstadt ist am Donnerstagabend in den ukrainischen Nationalfarben angestrahlt worden. Ein großes blau-gelbes Solidaritätssymbol für die Ukraine wurde an die Fassade projiziert.

Das Zeichen für Frieden wurde vom Veranstalter des Essen Light Festivals gesetzt. Die Macher des Lichtkunstfestivals (Essen Marketing) hatten dafür das Logo der Veranstaltung umgestaltet.

Friedensgebet fand im Essener Dom statt

Am Abend fand im Essener Dom zudem ein Friedensgebet statt Ruhrbischof Franz-Josef Overbeck sagte in diesem Rahmen eine Woche nach dem russischen Angriff auf die Ukraine: „Nach den Schrecknissen der großen Weltkriege wissen wir alle: Die europäische Friedensordnung war und ist ein großes Geschenk, das es zu bewahren gilt. Der Angriff Russlands auf die Ukraine stellt diese Friedensordnung einseitig massiv infrage.“

In der Ukraine machten nun viele Menschen „von ihrem legitimen Recht auf Selbstverteidigung Gebrauch und kämpfen für den Erhalt ihrer Freiheit gegen militärisch überlegene Kräfte der Russischen Föderation.“ Overbeck betonte: „Jeder Versuch, die Herrschaft des Rechts durch die Herrschaft des militärisch Stärkeren zu ersetzen, führt zwangsläufig zu unsäglichem Leid.“

Die Kirche St. Johann Baptist wird am Donnerstag 03. März 2022 in der Essener Innenstadt angestrahlt. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

