Ukraine: Auch Essener Supermärkte streichen russischen Wodka

Keine Wodka-Flaschen aus Russland mehr im Regal, sondern Hinweise auf einen vorübergehenden Verkaufs-Stopp: Blick auf ein Spirituosen-Regal in einem Rewe-Markt.

Essen. Krieg in der Ukraine: Supermärkte streichen russische Produkte. Auch in Essen gibt es stellenweise keinen Wodka aus Russland mehr.

Die ersten Supermärkte reagieren auf den russischen Krieg in der Ukraine und haben Produkte aus den Regalen genommen, die in Russland produziert werden. Den Kunden in Essen wird das teilweise mit gut lesbaren Hinweisen deutlich gemacht.

„Aufgrund der aktuellen Ereignisse verzichten wir bis auf weiteres auf den Verkauf von russischen Produkten“, heißt es auf einem Schild im Wodka-Regal eines Rewe-Marktes im Essener Stadtteil Heisingen. „Wir bitten um Ihr Verständnis und hoffen auf Ihre Solidarität.“ Verschwunden sind Flaschen der Wodka-Marken Parliament, Moskovskaya und „Russian Standard“.

Wodka Gorbatschow kommt aus Berlin, Wodka „Jelzin“ aus Frankreich

Auch wenn sie heißen wie ehemalige russische Präsidenten: Wodka der Marken „Gorbatschow“ oder „Jelzin“ sind hingegen noch zu haben – der genaue Blick aufs Etikett erklärt, warum: „Gorbatschow“ kommt seit 1921 tatsächlich aus Berlin, und „Jelzin“ ist ein französischer Wodka.

Die Rewe-Konzernzentrale in Köln teilt mit, dass man für sämtliche Rewe- und Penny-Fililalen bundesweit Produkte „ausgelistet“ habe, die in Russland produziert werden. Bestände in Lagern und Märkten seien teilweise noch im Verkauf oder würden im Laufe der Zeit Organisationen der „Tafel“ zur Verfügung gestellt.

Auch „Aldi Nord“ teilt mit, dass man grundsätzlich einen Spirituosen-Artikel aus Russland vertreibe und dieser Artikel nun „ausgelistet“ sei. „Die Unternehmensgruppe Aldi Nord ist fest im Herzen Europas verankert. Das ist ein Europa der gemeinsamen Werte und einer demokratischen Grundordnung. Wir verurteilen jegliche Form von Gewalt“, heißt es in einer Mitteilung des Essener Konzerns.

