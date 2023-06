Uhr im Zug geklaut - Diebe im Hauptbahnhof Essen gestellt

Essen. Zwei Männer stehen im Verdacht, einen Reisenden im Regionalexpress bestohlen zu haben. Bundespolizisten nahmen sie in Essen in Empfang.

Die Bundespolizei hat im Essener Hauptbahnhof zwei mutmaßliche Diebe aus dem Verkehr gezogen, die am Sonntagmorgen einen Reisenden (61) im Regionalexpress 1 bestohlen haben sollen.

Wie die Behörde am Montag berichtete, gab das Opfer an, dass die beiden Männer im Zug in seiner Nähe gesessen hatten. Er habe dann seine Einkaufstasche auf dem Sitz abgestellt, um die Toilette aufzusuchen. Einer der Verdächtigen sei ihm gefolgt und habe ihn angesprochen. Der 61-Jährige meinte, der Unbekannte wollte verhindern, dass er zu schnell zu seinem Sitzplatz zurückkehrte. Zumal er beobachten konnte, wie sein Komplize in seine Tasche griff.

Schließlich stellte der Mann aus Hürth fest, dass seine Smartwatch verschwunden war. Er unterrichtete das Zugpersonal, das die Bundespolizei im Essener Hauptbahnhof alarmierte. Bevor das Duo (18, 28) von den Einsatzkräften zur Wache gebracht wurde, rückte einer von beiden die Uhr wieder heraus.

Bei der Durchsuchungen der Männer fanden sich ein Tierabwehrspray und zwei Smartphones, die sie nicht entsperren konnten. Zudem konnten sie kein Ticket für die Zugfahrt vorweisen. Die Bundespolizisten leiteten Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls mit Waffen, Unterschlagung und Erschleichens von Leistungen ein.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen