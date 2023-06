Überraschungskonzert: Deutsche Kult-Band spielt in Essen

Die Zentrale der FUNKE Mediengruppe am Jakob-Funke-Platz 1 wird am Freitag, 9. Juni, Schauplatz eines Popkonzertes in der Mittagspause.

Essen. Ort und Zeit sind bekannt, der Band-Name bleibt vorerst geheim: Am Freitag (9.6.) gibt es in Essen ein Überraschungskonzert in der Mittagspause.

Ein Popkonzert in der Mittagspause? Die FUNKE Mediengruppe und Radio Essen machen es möglich: Am Freitag, 9. Juni, gegen 12.30 Uhr gibt es vor unserem Medienhaus am Jakob-Funke-Platz 1 ein halbstündiges Akustik-Set – und sicher auch viel Applaus, Applaus. Welche bekannte, deutsche Band dann in Essen zu Gast ist, soll eine Überraschung sein.

Zwischen einem morgendlichen Fernsehauftritt und einem abendlichen Konzert in einer Stadt im Rheinland, machen die Musiker in Essen Station und spielen nicht 54, 74 oder 90, sondern 30 Minuten, die aber mit Herz und Leidenschaft. Umsonst, draußen und zentral gelegen, bietet sich das Konzert sicher für viele Essener und Essenerinnen als Highlight in der Mittagspause an.

Geplant war der Auftritt bereits im März, damals musste die Band ihn jedoch krankheitsbedingt absagen. Am ursprünglich geplanten Tag hat es dann geregnet, für diesen Freitag (9.6.) dürfen wir dagegen mit trockenen, sommerlichem Wetter rechnen: perfekt für das Mini-Open-Air.

