Kriminalität in Essen Überfall in Essen-Werden: Handtasche aus Kofferraum geraubt

Essen/Mülheim. Einer Frau aus Mülheim wurde in Werden die Handtasche geraubt - der Täter schubste sie einfach zur Seite und griff in den Kofferraum ihres Autos.

Ein Unbekannter hat eine 52 Jahre alte Frau aus Mülheim an der Brückstraße in Essen-Werden überfallen und seinem Opfer die Handtasche geraubt.

Wie die Polizei am Montag berichtete, stand die Mülheimerin am Freitag gegen 18 Uhr auf dem Parkplatz der Werdener Feintuchwerke an der Brückstraße vor dem geöffneten Kofferraum ihres Autos, als der Mann sie zur Seite schubste, sich die Handtasche griff und flüchtete. Laut Polizei verschwand der Täter in Richtung eines Waldwegs, der zur Kellerstraße führt.

Der Unbekannte soll circa 1,75 Meter groß sein und eine sportliche Figur haben. Er trug schwarze Kleidung und wirkte „südeuropäisch“ auf die Frau, so die Polizei.

Ein zweiter Mann sprach das Opfer an

Kurz vor dem Raub hatte ein zweiter Verdächtiger die 52-Jährige auf der Brückstraße angesprochen. Möglicherweise handelte es sich um einen Komplizen, sagt Polizeisprecherin Sylvia Czapiewski.

Der zweite Mann ist etwa 1,95 Meter. Er trug ebenfalls schwarze Kleidung sowie eine orange Brille.

Zeugen, die Angaben zu den beiden Unbekannten machen können, werden gebeten, sich unter der zentralen Rufnummer der Polizei Essen unter 0201/829-0 zu melden.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen