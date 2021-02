Überfall in Essen: Räuber schlagen und treten 20-Jährigen

Essen. Ein 20-Jähriger ist in Altendorf überfallen und beraubt worden. Die Täter flüchteten mit dem Handy ihres Opfers. Die Polizei hofft auf Hinweise.

Mit Schlägen und Tritten haben zwei Unbekannte einen 20-Jährigen auf der Altendorfer Straße attackiert und das Handy ihres Opfers erbeutet.

Wie die Polizei am Freitag berichtete, befand sich der junge Mann am Donnerstag gegen 23.40 Uhr in Höhe der Röntgenstraße, als die Täter ihn anrempelten und -griffen. Mit dem Smartphone des 20-Jährigen rannten sie in Richtung Serlostraße davon.

Einer der Täter soll zirka 1,70 Meter groß sein und kurze braune Haare haben. Bekleidet war er mit einer dunklen Jacke/Weste mit hellen Ärmeln.

Sein Komplize ist zirka 1,80 Meter groß und trug eine schwarze Jacke.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 bei der Polizei zu melden.

