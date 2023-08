Überfall auf Spielhalle in Essen: Polizei sucht Zeugen

Essen. Die Polizei in Essen sucht zwei Männer, die in der Nacht auf Sonntag, 27. August, eine Spielhalle im Südviertel überfallen haben sollen.

Einen Überfall auf die Spielhalle an der Gutenbergstraße im Essener Südviertel, in der sie arbeitet, meldete eine 60-Jährige in der Nacht zu Sonntag, 27. August, gegen 0.10 Uhr, so die Polizei. Während ein Komplize vor der Spielhalle wartete, betrat ein maskierter Unbekannter die Spielhalle und versprühte Reizgas. Der Mitarbeiterin gelang wie auch anderen Gästen die Flucht nach draußen.

Anschließend flüchteten die beiden Täter zu Fuß in Richtung Helbingstraße. Ob die Täter Beute gemacht haben, muss laut Polizei noch ermittelt werden. Sowohl die Mitarbeiterin als auch die Gäste wurden verletzt und vor Ort im Rettungswagen behandelt. Eine Fahndung verlief bisher ohne Erfolg. Nun sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zu den flüchtigen Personen machen können.

Einer der Tatverdächtigen soll eine Gasmaske getragen haben

Laut Zeugenaussagen wurden die Tatverdächtigen wie folgt beschrieben: Der Mann in der Spielhalle soll etwa 1,70 Meter groß sein und lockiges Haar haben. Er trug eine Gasmaske und war mit einem roten Pullover und einer schwarzen Jogginghose bekleidet. Dazu trug er eine schwarze Tasche.

Der Mann vor der Spielhalle soll 25 bis 30 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß und schlank sein. Er soll dunkle Haare und ein südländisches Erscheinungsbild haben und dunkel gekleidet gewesen sein. Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 0201/829-0 entgegen.

