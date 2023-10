Überfall auf Essener Spielhalle: Räuber droht mit Stichwaffe

Nach einem Überfall auf eine Spielhalle in Essen-Kray ermittelt die Polizei wegen schweren Raubes.

Ein Krimineller mit einer Stichwaffe hat am Mittwochabend eine Spielhalle in Essen-Kray überfallen. Der maskierte Mann flüchtete mit Bargeld. Die Polizei ermittelt wegen schweren Raubes und hofft auf Hinweise.

Wie die Behörde am Donnerstag berichtete, hatte der Unbekannte gegen 21.45 Uhr die Lokalität an der Krayer Straße betreten und einen Mitarbeiter bedroht. Nachdem der 52-Jährige die Kasse geöffnet hatte, griff der Mann hinein und flüchtete zu Fuß in Richtung Rotthauser Straße/Korthover Weg.

Der Täter wurde als 20 bis 30 Jahre alt beschrieben. Er sei 1,80 Meter groß, dünn und spreche akzentfreies Deutsch. Er trug dunkle Kleidung und schwarze Handschuhe, so der Zeuge.

Wer der Polizei Hinweise zu dem Unbekannten geben kann, sollte sich melden unter der Rufnummer 0201/829-0.

