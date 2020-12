Überfall auf Essener Netto: Polizei sucht weiter nach Räuber

Die Polizei sucht weiter nach einem Mann, der in Essen einen Netto-Markt überfallen haben soll. ein Fahndungsfoto gibt es bislang nicht.

Essen. Nach einem Raubüberfall auf eine Netto-Filiale, wollte der Verdächtiger offenbar ein zweites Mal zuschlagen. Die Polizei sucht weiter Hinweise.

Nach einem Raubüberfall auf eine Netto-Filiale an der Frohnhauser Straße in Essen sucht die Polizei weiter Zeugen. Unter Vorhalt einer Schusswaffe hatte ein Unbekannter an einem Freitagabend (23.10.) um 21.45 Uhr eine Kassierin (61) bedroht und eine Geldkassette entwendet.

Der Mann soll laut Polizei bei einem Vorfall am 11. November wiedererkannt worden sein. Zeugen meldeten der Polizei, dass ein Unbekannter an dem Netto „auffallend verdächtig und hektisch hin und hergelaufen“ sei.

Unbekannter wollte Netto wohl ein zweites Mal überfallen

Er habe so gewirkt, als wolle er die Filiale erneut überfallen, ließ von seinem Vorhaben aber offenbar ab, da vor Ort viel los war. Die Polizei gibt an, dass der Verdächtige einen Komplizen haben könnte, mit dem er durchgängig telefonierte. Videoaufnahmen, auf denen mindestens einer der beiden zu sehen sei, werden ausgewertet, liegen für eine Fahndung also noch nicht vor.

Der sportlich aussehende Mann soll zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß und circa 35 bis 40 Jahre alt sein. Er trug einen dunklen, langärmligen Kapuzenpullover, eine dunkle Hose sowie eine blaue Einwegmaske. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0201/829-0 entgegen.