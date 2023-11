5000 Jungen und Mädchen müssen im Februar an einer weiterführenden Schule angemeldet werden.

Anmeldungen 5. Klasse Überblick: Tage der offenen Tür an Essener Schulen

Essen. Im Februar 2024 müssen rund 5.000 Viertklässler auf einer weiterführenden Schule angemeldet werden. Die Info-Tage laufen jetzt.

Im Februar 2024 müssen rund 5000 Viertklässler an den weiterführenden Schulen in Essen fürs nächste Schuljahr angemeldet werden. Mit großem Aufwand werben die Haupt-, Real-, Gesamtschulen und Gymnasien um Nachwuchs – unter anderem mit Tagen der Offenen Tür.

Die Aktionstage finden traditionell Ende November / Anfang Dezember statt. An einigen Schulen haben sie allerdings schon stattgefunden – doch die „Tage der Offenen Tür“ sind in der Regel nicht die einzigen Maßnahmen, mit denen die Schulen Eltern und Kinder für sich gewinnen wollen. Häufig gibt es auch Info-Abende, an denen gezielt über einzelne Alleinstellungsmerkmale der Schulen informiert wird wie Fremdsprachenkonzepte oder Profilschwerpunkte.

Die Tage der Offenen Tür in Essen in der Übersicht:

Gymnasien

Bischöfliches Gymnasium Am Stoppenberg: 20. Januar 2024, 9 - 16 Uhr, Online-Buchung vorab erforderlich

Leibniz-Gymnasium, Altenessen: Samstag, 2. Dezember, ab 10 Uhr

Gymnasium Nord-Ost, Altenessen/Stoppenberg: Samstag, 25. November, ab 10 Uhr

Gymnasium an der Wolfskuhle, Steele: Samstag, 18. November, ab 9.30 Uhr

Carl-Humann-Gymnasium, Steele: 16. Januar, 19 bis 21 Uhr, Eltern-Info-Abend, Standort Laurentiusweg

Maria-Wächtler-Gymnasium, Rüttenscheid: 9. Dezember, 10 bis 13 Uhr

Helmholtz-Gymnasium, Rüttenscheid: 2. Dezember, 10 Uhr bis 13 Uhr

Alfred-Krupp-Gymnasium, Holsterhausen/Frohnhausen: 25. November, 10 Uhr

Gymnasium Borbeck: 9. Dezember, 9.30 Uhr

Mädchengymnasium Borbeck: 2. Dezember, 10 Uhr

Don Bosco Gymnasium Borbeck: Samstag, 25. November, 9 Uhr

Gymnasium Werden: Der Tag der offenen Tür hat bereits stattgefunden. Infoabend zum Schulprofil am 15. Januar, 19 Uhr

Bischöfliches Mariengymnasium, Werden: 25. November, 9 Uhr

Theodor-Heuss-Gymnasium Kettwig: 25. November, 9 Uhr

Gymnasium Überruhr: Schnuppertag am Donnerstag, 14. Dezember, 8.309 bis 12 Uhr, bitte anmelden

Unesco-Aufbau-Gymnasium, Südostviertel: Samstag, 2. Dezember, 9 Uhr

B.M.V.-Gymnasium Holsterhausen: Samstag, 2. Dezember, 10 Uhr

Goethe-Gymnasium Bredeney: 2. Dezember, 9 Uhr

Grashof-Gymnasium Bredeney: 25. November, 10 Uhr

Burggymnasium, Innenstadt: Schnupperunterricht vom 27. November bis 15. Dezember, telefonische Anmeldung erforderlich.

Realschulen

Realschule im Bezirk Zollverein: Infos auf der Internetseite der Schule

Franz-Dinnendahl-Realschule, Kray: 2. Dezember, 9 Uhr

Realschule Überruhr: Freitag, 1. Dezember, 16 Uhr, Standort Überruhrstraße 115

Elsa-Brändström-Realschule, Bergerhausen: 25. November, 10 Uhr

Helene-Lange-Realschule, Steele: Tag der offenen Tür hat bereits stattgefunden

Albert-Einstein-Realschule, Rellinghausen: 2. Dezember, 10 Uhr

Geschwister-Scholl-Realschule, Borbeck: 20. Januar 2024

Realschule Schloss Borbeck: Infos auf der Internetseite der Schule.

Gertrud-Bäumer-Realschule, Altenessen: 20. Januar 2024, 9 Uhr

Bertha-von-Suttner-Realschule, Rüttenscheid: 25. November, 10 Uhr

Bertha-Krupp-Realschule, Frohnhausen, 25. November, 9 Uhr

Realschule Kettwig: 2. Dezember, 10 Uhr

Goldschmidt-Realschule, Ostviertel: 25. November, 10 Uhr

Helmut-Rahn-Realschule, Frohnhausen: 2. Dezember, 10 Uhr

Gesamtschulen

Gustav-Heinemann-Gesamtschule, Schonnebeck: 2. Dezember, 11 Uhr

Gesamtschule Nord, Vogelheim: 25. November, 10 Uhr

Frida-Levy-Gesamtschule: 25. November, 11 Uhr

Gesamtschule Holsterhausen: Freitag 24. November, 15 Uhr, Standort Keplerstraße

Gesamtschule Bockmühle: 2. Dezember, 10 Uhr

Erich Kästner-Gesamtschule, Steele: Tag der Offenen Tür hat bereits stattgefunden.

Gesamtschule Borbeck, 25. November, 10 Uhr, Standort Hansemannstraße

