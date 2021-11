Über 200 Anrufe bei Essener Telefonaktion zum Bluthochdruck

Essen. Sechs Essener Chefärzte berieten jetzt am Telefon zum Thema Bluthochdruck. Das Interesse war groß: Was die über 200 Anrufer wissen wollten.

Auf große Resonanz ist die Telefonaktion zum Thema Bluthochdruck gestoßen, bei der am Dienstag (16.11.) ein sechsköpfiges Ärzteteam von Alfried-Krupp-Krankenhaus, Elisabeth-Krankenhaus und Philippusstift in Essen Fragen rund um zu hohen Blutdruck beantwortete.

Viele der mehr als 200 Anrufer und Anruferinnen beherzigen längst die Empfehlung, den Blutdruck regelmäßig zu messen, etliche sind auch in Behandlung. Sie müssen also nicht erst dafür sensibilisiert werden, dass unbehandelter Bluthochdruck schwere Folgen wie Herzinfarkt, Schlaganfall oder Gefäßverschlüsse haben kann. Umso mehr machen sie sich Gedanken, wenn ihr Blutdruck scheinbar unerklärliche Schwankungen zeigt.

Blutdruck schnellt bei Aufregung hoch

„Diese Anrufer schilderten, dass ihr Blutdruck eigentlich gut sei, aber manchmal ganz plötzlich zum Beispiel auf 160/90 hochgeht“, berichtet Prof. Dr. Heinrich Wieneke, Chefarzt der Klinik für Kardiologie und Angiologie am Elisabeth-Krankenhaus. Oft sei das kein Anlass zur Sorge: „Wir sind keine Maschinen: Der Blutdruck unterliegt auch Emotionen und kann mal hochschnellen, wenn wir uns aufregen.“ Handlungsbedarf bestehe eher, wenn der Blutdruck häufig schwanke und es dabei ein Muster gebe: „Wenn der Wert morgens immer gut ist und abends immer schlecht, könnte es angezeigt sein, die Medikamente statt am Morgen lieber mittags zu nehmen.“ Der Patient solle nur nicht selbst experimentieren, sondern seinen Arzt fragen.

Ob man die „richtigen“ Medikamente erhalte, warum es nötig sei, mehrere Mittel zu nehmen, und was zu tun sei, wenn ein Medikament aktuell nicht erhältlich sei, wollten viele Anrufer wissen, die sich an Prof. Dr. Thomas Budde wandten. Der Chefarzt der Klinik für Kardiologie, Elektrophysiologie, Nephrologie, Alters- und Intensivmedizin am Krupp-Krankenhaus stellte fest, dass offenbar einige Betroffene „an anderer Stelle nicht den Mut fassen oder aber schlicht keine Gelegenheit bekommen, ihre individuelle Situation sehr genau beleuchten zu lassen“.

Anrufer dankbar für die geduldigen Erklärungen

Viele seien dankbar gewesen, ihr Anliegen einmal ohne Zeitdruck schildern zu können. Wie der Anrufer, dessen Hausarzt gesagt habe, sein sehr hoher Blutdruck lasse sich gar nicht einstellen. Oder ein anderer, der berichtete: „Ich hatte unter blutdrucksenkenden Medikamenten eine neu aufgetretene Angststörung.“ Dem Beipackzettel habe er entnommen, dass das eine bekannte Nebenwirkung sei – für ihn persönlich sei es eine schreckliche Erfahrung gewesen. Tatsächlich gehe das über übliche Unverträglichkeiten weit hinaus, betont Thomas Budde. Er habe dem Patienten daher dringend geraten (mit dem Hausarzt!), die Medikation zu ändern.

Wenn er sagt, er habe die praxisnahen Fragen gern beantwortet, spricht Budde gewiss auch für seine Chefarztkollegen Prof. Dr. Hagen Kälsch (Krupp-Krankenhaus), Dr. Thomas Schmitz, Priv.-Doz. Dr. Oliver Bruder, Prof. Dr. Wieneke (alle drei Elisabeth-Krankenhaus) sowie für Prof. Dr. Birgit Hailer, Chefärztin am Philippusstift.

