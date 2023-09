U-Bahn qualmt: Feuerwehr Essen gibt schnell Entwarnung

Schreckmoment am Freitagabend in Essen: In der unterirdischen Haltestelle Berliner Platz qualmte plötzlich eine U-Bahn – der Grund war harmlos (Symbolbild).

Essen. Schreckmoment am Freitagabend in Essen: In der unterirdischen Haltestelle Berliner Platz qualmte plötzlich eine U-Bahn – der Grund war harmlos.

Schreckmoment im Essener Feierabendverkehr: Eine U-Bahn in der Haltestelle Berliner Platz hat am Freitagabend Qualm entwickelt. Polizei und Feuerwehr sperrten die Eingänge rund um den Kreisverkehr am Limbecker Platz kurzzeitig ab – gaben aber schnell Entwarnung, wie die Einsatzkräfte mitteilten.

Denn an einer der U-Bahnen hatte sich gegen 18.15 Uhr lediglich eine Bremse festgefahren, wie Feuerwehrsprecher Christoph Riße auf Nachfrage erklärte. Es qualmte, Fahrgäste verließen daraufhin die Station unter dem Kreisverkehr, die Feuerwehr sondierte – und gab schnell wieder grünes Licht für den Regelbetrieb.

Nach rund 15 Minuten rückten die Einsatzkräfte ab, sagte Riße, verletzt worden sei niemand. (baro)

Weitere Nachrichten aus Essen lesen Sie hier:

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen