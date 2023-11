U-Bahn beschmiert: Polizei Essen fahndet nach Graffiti-Duo

Essen. Zwei Unbekannte beschmierten Waggons am Karlsplatz in Altenessen. Dabei wurden die beiden Männer von einer Videoüberwachung gefilmt.

Mit Fotos einer Überwachungskamera fahndet die Polizei Essen nach einem unbekannten Sprayer-Duo: Zwei Männer haben am 6. August gegen 21.30 Uhr zwei U-Bahnwaggons in einer Werkstatthalle am Karlsplatz in Altenessen mit Graffiti beschmiert.

Wer diese Männer erkennt, sollte sich an die Polizei Essen wenden. Foto: Polizei Essen

Dabei wurden die mutmaßlichen Täter gefilmt. Wer die Gesuchten auf dem Foto erkennt, sollte sich an die Polizei Essen wenden unter der Rufnummer 0201/829-0.

