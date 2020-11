„Typsch Trump!“ US-Wahlhelferin freut sich mit Joe Biden

Die Wahl ist gelaufen. Joe Biden wird der 46. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Aileen Dinin hat ihren Teil dazu beigetragen. Die 35-jährige US-Amerikanerin lebt seit seit sieben Jahren in Essen. Als Mitglied der „Democrats abroad“ hat sie Wahlkampf für den Herausforderer von Donald Trump gemacht. Nun sei einfach nur erleichtert, sagt Aileen Dinin im Gespräch mit der Redaktion.

Der Wahl hat Kraft und Nerven Nerven. Damit US-Amerikaner, die wie sie selbst in Deutschland leben, für Joe Biden abstimmen, hatten die „Democrats Abroad“ Tausende von Postkarten verschickt und Landsleute persönlich angerufen. Die Auszählung verfolgte Aileen Dinin, sofern es ihre Zeit zuließ, Fingernägel kauend vor dem Computerbildschirm.

Präsident Donald Trump lebt in seiner eigenen Welt, meint Aileen Dinin

Als die großen Medien Joe Biden schließlich auch im US-Bundesstaat Pennsylvania zum Sieger erklärten und der Kandidat der demokratischen Partei mehr als die 270 Wahlleute hinter sich brachte, die erforderlich sind, um zum Präsidenten gewählt zu werden, war die Freude unbeschreiblich. Erst jetzt, Tage später, habe sie gemerkt, wie erschöpft sie sei, erzählt Dinin.

Dass US-Donald Trump seine Niederlage noch immer nicht eingestehen will, überrascht Aileen Dinin nicht: „Typisch Trump.“ Der scheidende Präsident lebe in seiner eigenen Welt.

Eine Neuauszählung in einigen Bundesstaaten werde am Sieg Bidens nichts ändern

Dinin hält es für ausgeschlossen, dass Trump Erfolg haben könnte mit seinen Versuchen, das Wahlergebnis vor US-Gerichten anzufechten. Davon profitierten nur seine Anwälte. Auch die Neuauszählung der Stimmen, die Trumps Team in einigen Bundesstaaten beantragt hat, werde an Bidens Wahlsieg nichts mehr ändern. Am Ende werde auch Trump einsehen müssen, dass er verloren hat.

