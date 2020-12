Twitter-Video zeigt Einsatz: Polizei Essen reagiert sofort

Essen. Müllsünder geriet in Bochold mit Polizisten aneinander. Er beschimpfte sie als Rassisten. Dann war ein Video des Einsatzes auf Twitter zu sehen.

Nach einem Polizeieinsatz wegen illegaler Abfallentsorgung in Essen-Bochold kursiert auf Twitter ein Video, das ein unverhältnismäßiges Verhalten von Beamten gegen einen 31 Jahre alten mutmaßlichen Müllsünder zeigen soll. In einer Stellungnahme betonte die Essener Behörde am Donnerstag: „Derzeit liegen keinerlei Hinweise auf ein Fehlverhalten der eingesetzten Polizeibeamten vor.“

Es handele sich um einen Ausschnitt, der das Geschehen nicht in Gänze dokumentiere. Mit dieser prompten Reaktion will die Polizei nach Erfahrungen aus der Vergangenheit die öffentlichen Reaktionen in den sozialen Netzwerken durch ihre Sicht der Dinge parieren.

Was ist passiert? Laut Polizei hatte ein Streifenbeamter am Mittwoch gegen 17.15 Uhr an der Hafenstraße beobachtet, wie ein 31 Jahre alter Deutscher mit Migrationshintergrund illegal Sperrmüll in einem Park entsorgte. Eine unbeteiligte Spaziergängerin mit Hund sprach die wusste zu berichten, dass der Mann bereits am Vortag Sperrmüll, womöglich Teile einer alten Küche, in dem Park entsorgt hatte.

Der Müllberg, den der 31-Jährige an der Hafenstraße in Essen-Bochold abgeladen haben soll. Foto: Polizei

Ein Streifenwagen wurde zur Unterstützung angefordert

Der Verdächtige wurde kurze Zeit später von den Polizisten ausgemacht und auf seine Missetaten angesprochen. Er habe sich geweigert, sich auszuweisen und die Beamten mehrfach als Rassisten beleidigt. Der Mann sei mehrfach aggressiv auf einen Ordnungshüter zugegangen. Ein Streifenwagen wurde zur Unterstützung angefordert.

Als der 31-Jährige ankündigte, den Einsatz und den Wortwechsel mit seinem Smartphone aufzuzeichnen, sei er daraufhingewiesen worden, dass dies eine Straftat sei und sein Handy im Zweifel sichergestellt werden müsse. Dennoch habe der Mann weiter provoziert und das Gespräch widerrechtlich aufgezeichnet.

Den Fuß auf das Handy gestellt

Weil er sich danach weigerte, das Smartphone herauszurücken, habe ein Beamter einen Moment der Unaufmerksamkeit genutzt, um ihm das Gerät aus der Hand zu nehmen. Da habe der 31-Jährige den Polizisten geschubst und seinen Fuß auf das Handy gestellt, um die Beschlagnahme zu verhindern.

Dabei kam zu einem Gerangel, dass durch weitere Polizisten beendet worden sei. Gefesselt sei der Mann auf die Wache gebracht worden, wo er sich den Beamten gegenüber „weiterhin äußerst provokant und herablassend“ verhalten habe. Er unterstellte den Einsatzkräften rassistisch motivierte Gründe. „Ein vernünftiges Gespräch war mit dem 31-Jährigen zu keinem Zeitpunkt möglich“, sagt Polizeisprecherin Judith Herold. Nach der Feststellung seiner Personalien konnte der 31-Jährige die Polizeiwache verlassen - ohne sein Smartphone.

Video stammt aus einer Kamera an einem Gebäude

Gegen Essener wird nun unter anderem wegen eines Umweltdelikts, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes und Beleidigung ermittelt. Da die Videoaufzeichnungen, die bei Twitter veröffentlicht wurden, von einer Kamera an einem nahen Gebäude aufgezeichnet wurden, prüft die Polizei nun auch deren Rechtmäßigkeit, da eine Überwachung des öffentlichen Raums im Regelfall nicht zulässig ist. Der 31-Jährige habe bislang keine Anzeige gegen die Essener Polizisten gestellt, sagte Herold.

Die Polizei sucht Zeugen, insbesondere die Spaziergängerin mit Hund, die Hinweise zu der illegalen Müllentsorgung oder dem Widerstand geben können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen. (j.m.)

