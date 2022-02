TVG Holsterhausen behandelt jetzt Long-Covid-Patienten

Physiotherapeut Benedikt Unverricht vom Gesundheitszentrum in Essen-Holsterhausen bietet Behandlungen für Long-Covid-Patienten an.

Essen-Holsterhausen. Die Physiotherapiepraxis im Gesundheitszentrum Holsterhausen erweitert ihr Angebot. Long-Covid-Patienten können sich nun dort behandeln lassen.

Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Konzentrationsschwierigkeiten: Einige Patientinnen und Patienten haben nach ihrer Corona-Infektion mit Langzeitfolgen zu kämpfen. Die Physiotherapiepraxis im Gesundheitszentrum des TVG Holsterhausen hilft ihnen seit kurzem, wieder auf die Beine zu kommen. Benedikt Unverricht, Leiter der Praxis, hat sich spezialisiert und bietet nun die Behandlung von Long-Covid-Patienten an.

Momentan steuerten allerdings noch wenige Betroffene die Praxis an, berichtet Unverricht. Oft erfahre er eher zufällig während einer anderen Behandlung, dass der Patient an Corona-Spätfolgen leide – obwohl es mittlerweile möglich sei, Physiotherapie für Long-Covid-Betroffene ganz normal zu rezeptieren. Deshalb möchte er das Angebot des Gesundheitszentrums Holsterhausen bekannter machen.

Wie die Therapie im einzelnen abläuft, ist laut Unverricht individuell und hängt vor allem von der Schwere der Langzeitfolgen ab. Noch am wenigsten problematisch sei das Post-Intensive-Care-Syndrom. So bezeichnet man es, wenn sich Patienten nach einer intensivmedizinischen Behandlung beispielsweise stark abgeschlagen und geschwächt fühlen.

Essener Physiotherapeut: Körper bei Long-Covid nicht überfordern

Schwerwiegender seien das Fatigue-Syndrom – hier sind Patienten nach der kleinsten körperlichen Anstrengung, zum Beispiel nach dem Anziehen, stark erschöpft – und das chronische Fatigue-Syndrom. Insbesondere beim Thema Sport müsse man aufpassen, betont Unverricht: „Normalerweise gilt ja: Wenn man fitter werden möchte, strengt man sich umso mehr an und es wird besser.“ Bei Long-Covid müsse man aber genauer hinschauen. „Sonst überfordert man den Körper und wird nur noch geschwächter.“

In seiner Behandlung fragt Unverricht die Patienten zunächst, welche Alltagstätigkeiten ihnen auf einer Skala von 0 bis 100 besonders schwer fallen. Dabei könne dann beispielsweise herauskommen: Spülmaschine ausräumen klappt gut, Treppensteigen mittelgut und Dinge tragen schlecht.

Corona-Folgen: Patient und Umfeld müssen Geduld haben

Welche Tätigkeiten den Betroffenen große Anstrengung bereiteten, sei ganz individuell: „Es gibt Patienten, bei denen klappt Nordic Walking sehr gut und Schreiben auf Papier schlecht.“ In der Physiotherapie üben die Patienten ausgehend von ihren Stärken und steigern sich vorsichtig weiter. Währenddessen werden verschiedene Werte, wie zum Beispiel der Sauerstoffgehalt im Blut, der Blutdruck oder der Puls, genau überwacht.

Die Prognose für die Patienten sieht laut Unverricht meist positiv aus. „Alle Studien deuten darauf hin, dass Long-Covid therapierbar ist“, weißt Physiotherapeut. Aber: Bei dem eine gehe es schneller, bei dem anderen langsamer. Wichtig sei, dass der Patient selbst und auch sein Umfeld Geduld mitbrächten. „Gerade Menschen, die vorher einen sehr aktiven Lebensstil gepflegt haben, verfallen sonst schnell in Selbstzweifel und sind frustriert.

