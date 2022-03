TV-Star wird in Essen zum Ticketverkäufer für die gute Sache

Essen. Im Essener Rathaus-Theater steht Timothy Peach gerade als Komödienstar auf der Bühne. Nun startet der Künstler eine ungewöhnliche Charity-Aktion.

„Die Kehrseite der Medaille“ ist Schauspieler Timothy Peach wohlbekannt. Mit der gleichnamigen Komödie steht der TV-Star im Essener Rathaus-Theater derzeit auf der Bühne. In dem ebenso klugen wie unterhaltsamen Konversationsstück von Florian Zeller geht es um Beziehungsfragen und unausgesprochene Wahrheiten, die dem Publikum hier nicht verborgen bleiben.

Freuen sich auf viele Besucher an der Kasse des Rathaus-Theaters (v. li.): Mitarbeiterin Heike Breitmoser und das Schauspieler-Paar Nicola Tiggeler und Timothy Peach. Foto: Rathaus-Theater

Aber auch die gesellschaftlichen Schattenseiten gehen Peach etwas an. Und deshalb wird der Schauspieler mit etwas Tagesfreizeit am kommenden Samstag, 5. März, zwischen 11 und 14 Uhr zum Ticketverkäufer im Essener Rathaus-Theater. In dieser Zeit verkauft Peach nicht nur Karten für die eigene Vorstellung (das Stück läuft noch bis zum 13, März in Essen), sondern auch Karten für die gesamte Rathaus-Theater-Spielzeit sowie Ticket-Gutscheine.

Ein besonderes Angebot ist außerdem das „Pärchen-Ticket“ (zwei Karten zu einem Preis plus Getränk beim Kauf an der Theaterkasse), das man für alle „Kehrseite der Medaille“-Vorstellungen unter dem Namen „Timothy & Nicola“ buchen kann. Peach steht derzeit nämlich zusammen mit Ehepartnerin Nicola Tiggeler auf der Bühne. Beide haben sich schon mehrfach für Charity-Aktionen engagiert.

Ein Teil des Erlöses geht an die Aktion „Lichtblicke“

In Essen werden zehn Prozent des Ticketerlöses an die Aktion „Lichtblicke“ gespendet, die Kinder, Jugendliche und ihre Familien unterstützt, die finanziell oder seelisch in Not geraten sind.

Die Kartenverkauf-Aktion hat aber auch noch einen ganz praktischen Hintergrund. Mit Regine Nitsch verliert das Theater in Kürze eine Kassenkraft, die dem Publikum seit Jahrzehnten vertraut ist. Nun sucht man eine geeignete Teilzeitkraft als Nachfolge. Noch laufe das Verfahren, sagt Angela Kroll, Technische Leiterin im Rathaus-Theater. Am Samstag übernimmt den Job schon mal Timothy Peach.

Ticket-Reservierungen telefonisch unter 0201 - 24 555 55. Mehr Infos: www.theater-im-rathaus.de

