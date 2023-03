TV-Star Henning Baum bei Schulbus-Crash in Essen im Einsatz

Essen. In Essen rammt ein Schulbus eine Straßenbahn, es gibt Verletzte. Die DRK-Rettungssanitäter eilen zum Unfallort. Mit dabei: TV-Star Henning Baum.

Der Schreck saß ziemlich tief, als der Schulbus in Essen-Schönebeck mit einer Straßenbahn der Ruhrbahn kollidierte. Doch dann kam Hilfe von prominenter Seite: Der populäre Schauspieler Henning Baum, einem Millionen-Publikum bekannt als „Der letzte Bulle“, kümmerte sich als Rettungssanitäter um die geschockten jungen Insassen des verunglückten Busses. Der Einsatz des TV-Stars vor laufenden Kameras war echt und nicht gespielt.

Henning Baum saß nicht zufällig im Rettungswagen des Deutschen Kreuzes, der am Dienstag (7. März) zum Unfallort auf der Frintroper Straße kurz hinter der Kreuzung Aktienstraße geschickt wurde. Der 50-Jährige stand im Mittelpunkt von Dreharbeiten für eine neue Folge von „Einsatz für Henning Baum“. Die Doku, in der der beliebte Schauspieler Männer und Frauen des Rettungsdienstes begleitet, wird im Juli bei RTL zur besten Sendezeit ausgestrahlt. Ein präziser Sendetermin steht noch nicht fest.

Henning Baum begleitet Kinder aus dem verunglückten Schulbus zum RTW

Bilder vom Unfallort zeigen den in Essen aufgewachsenen Schauspieler sehr authentisch im Rettungssanitäter-Outfit: orangene Diensthose mit reflektierenden Streifen, schwarze Jacke, blaue Einmalhandschuhe und Mundschutz.

Henning Baum begleitet ein Mädchen aus dem verunglückten Schulbus zum Rettungswagen des DRK. Foto: Justin von Brosch / ANC-News

Gegenüber dieser Zeitung äußert sich Henning Baum am Mittwoch über seinen Einsatz in Essen: „Wir wurden am Dienstag zu einem Einsatz gerufen, weil eine Straßenbahn in einen Schulbus hineingefahren war. Es waren eine Menge Schüler involviert, aber Gott sei Dank gab es keine schweren Verletzungen. Zwei Patienten haben wir ins Krankenhaus gefahren. Zum Glück ist alles gut ausgegangen – darüber bin wahrscheinlich nicht nur ich froh und glücklich.“ Ein weiteres Bild aus Schönebeck zeigt Henning Baum, wie er ein Mädchen fürsorglich zum Rettungswagen begleitet.

Wie berichtet, befanden sich 24 Schülerinnen und Schüler sowie die Klassenlehrerin an Bord des Schulbusses. Wie es zu dem Zusammenstoß mit dem Wagen der Linie 105 kommen konnte, war zunächst unklar. Acht Kinder und der Busfahrer sind bei dem Crash leicht verletzt worden. Die übrigen Kinder konnten ihre Fahrt mit einem Ersatzbus fortsetzen. Zwei Ruhrbahn-Fahrgäste und der Tram-Fahrer kamen mit dem Schrecken davon.

Nach dem Abitur war Henning Baum Zivi beim DRK in Essen

Das RTL-Format „Einsatz für Henning Baum“ ist im vergangenen Jahr gestartet worden. Zum Auftakt schaute der Schauspieler Bundeswehrsoldaten von Marine, Herr und Luftwaffe über die Schulter. Vier Monate lang erlebt Baum den Soldatenalltag – von der Kaserne bis zum simulierten Kampfeinsatz. Die Pilotsendung trug den Untertitel „Was es jetzt heißt Bundeswehrsoldat zu sein“. Der Ausbruch des Ukraine-Krieges verlieh der Sendung eine unerwartete Aktualität.

In Folge zwei taucht Baum in die Arbeitswelt des Rettungssanitäters ein. Unbekannt ist ihm dieses Metier keinesfalls. Denn nach dem Abitur entschied sich Henning Baum für den Zivildienst beim Deutschen Roten Kreuz in Essen. Den ursprünglichen Plan, sich bei der Bundeswehr zu verpflichten, hatte er verworfen. Im Anschluss an den Zivi-Job absolvierte er eine Ausbildung zum Rettungssanitäter. Erst danach entschied er dafür, Schauspieler zu werden.

Als „bekennender Essener“ versteht sich Henning Baum. Dieses Bild zeigt ihn als Protagonisten der Mixed-Reality-Stadtführung „Essen 1887“ zusammen mit Nelson Müller und Harry Wijnvoord. Foto: Essen Marketing GmbH

Zum Publikumsliebling avancierte Henning Baum in der SAT.1-Serie „Der letzte Bulle“, in der er als Hauptdarsteller den 80er-Jahre-Macho Mick Briskau verkörperte. Zum Start im Jahr 2010 sahen mehr als drei Millionen TV-Zuschauer den letzten Bullen, in der fünften Staffel stieg die Zuschauerzahl auf Spitzenwerte von 4,7 Millionen. Die Gewerkschaft der Polizei verlieh ihm 2015 den GdP-Stern für die Rolle „Der letzte Bulle“ und im Zusammenhang mit der Kampagne „Auch Mensch“. Baum, einer der am meisten beschäftigen deutschen Film- und Fernsehschauspieler, erhielt bereits 2004 den Deutschen Fernsehpreis als „Bester Darsteller in einer Serie“.

Dass sich Henning Baum als „bekennender Essener“ versteht, zeigt sich auch in der Wahl der Drehorte. Im letzten Bullen spielte Essen ebenso eine Nebenrolle wie jetzt beim Einsatz als Rettungssanitäter. Auch in der Mixed-Reality Stadtführung „Essen 1887“ wirkt Henning Baum mit.

