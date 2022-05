TV-Star designt für Essener „Gärtnerei“ extra Schürzenmode

Essen. Schauspielerin Esther Schweins ist Mitbegründerin eines Labels für Second-Hand-Textilien. Ein vegetarisches Restaurant in Essen profitiert davon.

Prominenten Besuch hat das neue Restaurant „Die Gärtnerei“ in Rüttenscheid schon vor dem offiziellen Start bekommen. Designerin Jackie Welsing und Schauspielerin Esther Schweins hatten beim Pre-Opening mit geladenen Gästen sogar ein besonderes Mitbringsel dabei. Für Betreiberin Julia Mair und Küchenchef Sven Zacharias gab’s persönlich designte Küchenschürzen aus der eigenen Kollektion.

Die kuscheligen Kissen sind federleicht und mit Seegras gefüllt

„Amoamo“ nennt sich das Label, mit dem sich die seit mehr als 30 Jahren befreundeten Frauen als „Textilretterinnen“ einen Namen gemacht haben. Beschäftigt haben sich die beiden mit dem Thema Mode und Nachhaltigkeit schon lange. Die Corona-Pandemie habe schließlich der Anstoß gegeben, das Start-up zu realisieren, erzählt der in Oberhausen geborene TV-Star Esther Schweins.

Zur aus Altkleidern gefertigten Kollektion gehören vor allem besonders leichte Yoga- und Meditationskissen, die mit Seegras gefüllt werden. Das Material beziehen die beiden von einem speziellen Lieferanten aus Dänemark. Inzwischen fertigen Welsing und Schweins auch trendige Taschen, mit denen sie den zu Hause meist stapelweise gehorteten Einkaufsbeuteln ein zweites Leben schenken. Jede ein Unikat.

Und weil Nachhaltigkeit und vegetarische und vegane Küche prima zusammen passen, machten die beiden Unternehmerinnen nun auch einen Abstecher von Bochum nach Essen in die „Gärtnerei“. In der Nachbarstadt betreiben die beiden einen Showroom unweit des Bochumer Schauspielhauses und mittlerweile auch ein Atelier an der Velsstraße. Gefertigt werden die Designstücke in der Dortmunder Behindertenwerkstatt Gottessegen. Mehr Infos: www.amoamo.de

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen