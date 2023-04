Turock und Nord Open Air: Essens Rock-Festivals fallen aus

Essen/Bochum. Das „Turock“ und das „Nord Open Air“ auf dem Viehofer Platz in Essen fallen aus. Es soll aber Alternativen geben – eine davon in Bochum.

Keine Open-Air-Events am Viehofer Platz in der Essener Innenstadt: Eine schlechte Nachricht für alle Rock- und Metal-Fans, die bislang zu Zehntausenden im Sommer das „Turock Open Air Festival“ oder das „Nord Open Air“ in der Essener Nordcity gefeiert haben. 2023 aber fallen beide Konzertevents unter freiem Himmel aus. Grund seien die enorm gestiegenen Personal- und Produktionskosten, die sich im Vergleich zu 2019 verdoppelt hätten, berichtet „Turock“-Betreiber Peter Siewert. Über den Verzehr sei das niemals aufzufangen. Deshalb habe man nach reiflicher Überlegung die Notbremse ziehen müssen. „Wir wollen uns nicht in Gefahr bringen, mit einer einzigen Veranstaltung insolvent zu werden.“

[Abonnieren Sie hier kostenlos unseren Newsletter mit Nachrichten aus Essen]

„Aufgrund der unsäglichen Preissteigerungen in allen Bereichen, die für die Durchführung des Nord Open Airs maßgeblich sind, sehen wir uns gezwungen, das Festival in diesem nicht durchführen zu können“, teilen Verena Steinhauer und Marco Vorst auf Facebook mit. Sie seien traurig, vor allem weil sie schon zweimal vor der Corona-Pandemie kapitulieren mussten. Vom Turock hieß es zum Ausfall via Facebook und Instagram: „Wir haben gerechnet, kalkuliert, Abstriche gemacht, sind jedoch auf keine Lösung gekommen. Es sollte ja für uns alle ein Fest sein, doch leider ist es finanziell nicht realisierbar.“

Turock plant ein Indoor-Festival in Bochum

Beide Locations kündigen aber Alternativen an. Ende Oktober soll am 27. und 28.10. das „Turock Fest 2023“ stattfinden – allerdings nicht in Essen und auch nicht als Open-Air-Veranstaltung. „Durch unsere Kooperation mit der Veranstaltungs GmbH Bochum ist es uns möglich, dass Fest(ival) im RuhrCongress Bochum stattfinden zu lassen“, so das Turock. „Jedoch kommen wir nicht drumherum, tatsächlich Eintritt nehmen zu müssen.“

Karten kosten demnach 49,90 Euro, erhältlich im Internet auf https://turock.ticket.io/. Erste Bands stehen fest, darunter Sodom, Black Messiah oder John Diva and The Rockets of Love. Zudem soll es Autogrammstunden und „Meet’n’Greets’ geben, ein Metal-Markt ist angekündigt, ebenso wie eine Artwork-Ausstellung. Weitere Details sollen folgen. Einige Bands stehen bereits

Café Nord plant ein kleineres Sommerfest auf dem Viehofer Platz

Das Café Nord will ebenfalls nicht auf eine Party verzichten. Diese soll am 28. und 29. Juli sogar an gewohnter Stelle auf dem Viehofer Platz in Essen stattfinden. Ein Sommerfest ist dann geplant. „Mit musikalischer Unterstützung im kleineren Rahmen, Stauder, Cocktails, DJs und weiteren Specials.“ Details zu dieser Freiluft-Veranstaltung sollen folgen.“

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen