„The Fast and the Furious“

„The Fast and the Furious“ Tuning-Treffen: Berühmte Autos aus Filmen in Essen zu sehen

Bergeborbeck. Freunde der Filmreihe „The Fast and the Furious“ sollten am Sonntag, 3. September, ins Autokino nach Bergeborbeck kommen.

Autos, die aus Filmen bekannt sind, können Interessierte am Sonntag, 3. September, auf dem Gelände des Autokinos Bergeborbeck (Sulterkamp) anschauen. Auto-Liebhaber laden zum Tuningtreffen mit dem Namen „Fast and the Furious Tokyo Drift“ ein. Der Name bezeichnet den dritten Film aus der bekannten, zehnteiligen Kino-Reihe „Fast and the Furious“. Bei den Filmen geht es um illegale Straßenrennen mit getunten Fahrzeugen.

Tuningtreffen auch interessant für Familien

Es gibt unter anderem Autos zu sehen, die in Filmklassikern eine Rolle gespielt haben – zum Beispiel einen 69er-Mustang aus dem Spielfilm „Nur noch 60 Sekunden“ mit Angelina Jolie und Nicolas Cage. Auch ein Nachbau des grünen Mitsubishi Eclipse aus dem ersten „Fast and the Furious“-Film ist zu sehen. „Es gibt zwei Sonderflächen: einmal für Autos aus der ,Fast and Furious’-Filmreihe und eine Fläche für seltene Autos, die man so kaum auf der Straße sieht“, sagt Daniel Purwin, einer der Veranstalter.

Tuning-Wettbewerb für Besucher

Alle Besucher mit getunten Autos können an einem Wettbewerb teilnehmen – eine Jury urteilt die Fahrzeuge nach den Kategorien Lackierung, Folierung, HiFi, Karosserie, Felgen und Innenausstattung.

Die Veranstalter kündigen außerdem eine Snackbar, Cocktails, Burger, Pommes, Kinderschminken und den Auftritt eines DJs an. Der Eintritt kostet 15 Euro, ab 10 Uhr geht es los, Ende 21 Uhr. Anschließend wird auf der Autokinoleinwand der dritte Teil der Reihe „Fast and Furious“ gezeigt – „Tokyo Drift“.

