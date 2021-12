Nach einem Gewaltausbruch in Essen-Kupferdreh waren Polizei und Rettungsdienst im Einsatz.

Gewalt Tumult in Essen-Kupferdreh fordert einen Schwerverletzten

Essen. Bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung auf der Colsmanstraße hat ein 34-Jähriger Schnittverletzungen erlitten. Die Polizei ermittelt.

Bei einem Gewaltausbruch zwischen mehreren Männern in Essen-Kupferdreh hat ein 34-Jähriger schwere Schnittverletzungen erlitten. Die Polizei Essen ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Wie deren Sprecher Matthias Werk am Montag auf Nachfrage berichtete, waren an der blutigen Auseinandersetzung am Samstagabend auf der Colsmanstraße vier Streithähne aktiv beteiligt.

Bereits im Vorfeld war es zwischen zwei Gruppen teils polizeibekannter Syrer zu Beleidigungen und Bedrohungen über Messengerdienste gekommen, die nun in dem Tumult auf offener Straße gipfelten. Die Angreifer lauerten ihren Kontrahenten wohl an der Haustür auf.

Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Lebensgefahr habe nicht bestanden, sagte Werk. (j.m.)

