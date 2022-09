Türöffner-Tag auf Zollverein mit der Sendung mit der Maus

Essen-Stoppenberg. „Die Sendung mit der Maus“ macht mit dem „Türöffner-Tag“ wieder in Essen Station. Was auf Familien am Sonntag (3.10.) auf Zollverein wartet.

Türen auf für die Maus! Am Montag, 3. Oktober, bieten Stiftung Zollverein und das Ruhr Museum für Familien mit Kindern von fünf bis zwölf Jahren ein kostenloses Programm mit Mitmachaktionen: Unter dem Motto „Spannende Verbindungen“ können junge Entdeckerinnen und Entdecker am Türöffnertag der Sendung mit der Maus in der Mitmachzeche auf Schicht gehen, Tierspuren im Ruhr Museum verfolgen oder das Mauskino genießen.

Gemeinsam mit einem Bergbauprofi tauchen die Kinder in der Mitmachzeche in die Welt der Bergleute ein. Hier erfahren sie nicht nur, wie die Bergleute per Schachtglocke oder Klopfzeichen miteinander kommuniziert haben, sondern auch wie Stollen ausgebaut wurden und wie man aus Kohle einen Kokskuchen backt. Spürnasen können ihre detektivischen Fähigkeiten unter Beweis stellen und Kriminalfälle lösen oder draußen im Grünen nach einem Haldenschatz suchen. Für die Angebote in der Mitmachzeche ist eine Anmeldung unter www.zollverein.de/maustag-anmeldung erforderlich.

Geschichte des Ruhrgebiets im Ruhr Museum

Ohne Anmeldung und ebenfalls kostenlos entdecken Familien im Ruhr Museum die Geschichte des Ruhrgebiets an diesem Tag an Mitmachstationen rund um die Tierwelt im Revier und mit Quizzen in allen drei laufenden Ausstellungen auf Deutsch und Englisch. Die Besucherinnen und Besucher folgen zwischen riesigen Trichtern und Förderbändern den Tierspuren aus längst vergangenen Zeiten. Inmitten der Kohlebunker finden sie nicht nur den „Bergmann unter den Tieren“, sondern auch viele Details über Mammut, Wollnashorn und Co..

Für eine Pause sind das Mauskino mit Lach- und Sachgeschichten im Kokskohlenbunker und das Mauscafé im Erich-Brost-Pavillon geöffnet – hier gibt es einen Ausblick auf die Region. Außerdem sorgen Foodtrucks auf dem Gelände für das leibliche Wohl. Eine Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln wird empfohlen.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen