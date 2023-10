Türken feiern Geburtstag ihrer Republik in Essens Grugahalle

Essen. Am 29. Oktober feiert die Türkei ihren 100. Geburtstag als Republik. Einen Tag vorher lädt das Generalkonsulat in die Grugahalle.

Das Türkische Generalkonsulat lädt am Samstag, 28. Oktober, zu einer großen Feier in die Grugahalle ein. Die Türkei feiert am 29. Oktober zum 100. Mal den „Tag der Republik“. Erinnert wird an die Staatsgründung im Jahr 1923, als die Türkei zur Republik erklärt wurde.

Die Veranstaltung in der Grugahalle, die unter dem Motto „Die Farben der Türkei“ steht, beginnt um 12 und endet um 22 Uhr. Wie viele Besucherinnen und Besucher erwartet werden, war am Freitag nicht zu erfahren.

