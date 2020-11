Tuch aufs Gesicht gedrückt - Polizei fahndet nach Räuber

Essen. Unbekannter hat einer Seniorin in Essen ein präpariertes Tuch bis zur Bewusstlosigkeit aufs Gesicht gedrückt. Die Polizei hofft auf Hinweise.

Mit einem Foto aus einer Überwachungskamera und einem Phantombild fahndet die Polizei Essen nach dem mutmaßlichen Räuber, der am 17. Oktober einer Seniorin in Essen-Rüttenscheid ein präpariertes Taschentuch aufs Gesicht gedrückt und die 83-Jährige beraubt hat.

Wer diesen Mann erkennt, sollte sich an die Polizei wenden. Foto: Polizei

Wie die Behörde bereits am 19. Oktober berichtete, hatte das Opfer angegeben, ein unbekannter Mann habe gegen 13.15 Uhr an der Tür geklingelt und laut „Wasserrohrbruch“ gerufen. Der etwa 35- bis 40-Jährige, zwängte sich durch die geöffnete Wohnungstür und begab sich sofort in die Küche, wo er den Wasserhahn aufdrehte und den Spülschrank öffnete.

Das Phantombild des Landeskriminalamtes. Foto: LKA

Als die Seniorin ebenfalls die Küche betrat, drückte ihr der Mann unvermittelt ein Taschentuch ins Gesicht, wodurch sie kurzzeitig das Bewusstsein verlor. Als sie wenige Minuten später wieder erwachte, konnte sie sehen, wie der Unbekannte weglief. Gestohlen wurde Schmuck und Bargeld.

Aufgrund der bisherigen Ermittlungen geht die Polizei von mindestens zwei Tatverdächtigen aus. Der erste Tatverdächtige, der auf den Bildern zu sehen ist, soll ein Deutscher im Alter von 35 bis 40 Jahren sein. Er soll eine kräftige, korpulente Figur, ein rundes Gesicht und schwarze Haare mit gräulichen Schläfen haben. Seine Körpergröße wird auf 1,70 bis 1,75 Meter geschätzt.

Der zweite Unbekannte ist etwa gleich alt, 1,85 bis 1,90 Meter groß und schlank. Er hat eine Beinahglatze und soll eine schwarze Lederjacke getragen haben. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0201/829-0.

