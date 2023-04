„Tuba Libre“ spielt zum Saisonstart im Essener Grugabad

So starteten die Grugabad-Freunde am 1. Mai 2022 in die Freibadsaison. Auch dieses Jahr laden sie zu einem fröhlichen Anschwimmen ein.

Essen. Kostümiert und mit Schwimmtieren stürzen sich die Grugabad-Freunde zum Saisonstart am 1. Mai ins Wellenbecken. Was der Verein sonst noch bietet.

Das Grugabad startet am Mai-Feiertag als erstes Essener Freibad in die Sommersaison – und empfängt die Badegäste mit Anschwimm-Frühstück und Musik. Organisiert wird das Programm vom Verein Grugabad-Freunde, der sich in vielfacher Hinsicht für das Freibad engagiert.

Am Montag, 1. Mai, öffnet das Grugabad von 8 bis 20 Uhr: Dann sind neben den verschiedenen Becken auch die Elefantenrutsche und der Sprungturm startklar. Ab 8.30 Uhr servieren die Grugabad-Freunde Kaffee und Brötchen am Beckenrand auf der oberen Badeplatte am Sportbecken. Ab 8.45 Uhr stimmt „Tuba Libre“ am Wellenbecken auf den Sommer und die erste Welle (9 Uhr) ein: Das schräge Blasorchester sorgt für den passenden Soundtrack, wenn sich Freibadfans kostümiert und in Begleitung von Schwimmtieren in die Wellen werfen, um den Saisonstart zu feiern.

Frühstück am Beckenrand

Danach spielt Tuba Libre beim Anschwimm-Frühstück am Sportbecken ein weiteres Set. Bis 11 Uhr gibt es Kaffee und Brötchen. Das „Green Team“ der Grugabad-Freunde hat übrigens schon vor dem Saisonstart rund um den Eingangs- und Umkleide-Bereich gegärtnert: Dort sind die Beete bereits erblüht.

Während der Saison bietet der Verein wieder Führungen zu Architektur und Geschichte des Grugabads an: jeweils am ersten Sonntag im Monat, 11 Uhr, und am Tag des offenen Denkmals, Sonntag, 10. September.

Infos zum Verein Grugabad-Freunde auf: www.grugabad-freunde.de und www.facebook.com/grugabadfreunde Der Mitgliedsbeitrag beträgt 12 Euro im Jahr.

