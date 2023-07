Bundespolizei Trotz Waffenverbots in Essen: Zu viele Messer sichergestellt

Essen. An fünf Tagen überprüften Bundespolizisten 230 Personen im Essener Hauptbahnhof. Vor allem Jugendliche und junge Männer fielen unangenehm auf.

Einhandmesser, Klappmesser, Springmesser, ein Schreckschussrevolver, aber auch Schlagringe und Tierabwehrsprays: Bei den verschärften Kontrollen der Bundespolizei in der vergangenen Woche im Essener Hauptbahnhof kam einmal mehr eine bunte Palette gefährlicher oder verbotener Gegenstände zusammen. „Es war fast alles dabei“, sagte Behördensprecherin Anne Rohde am Montagmorgen: „Messer sind das größte Problem.“

Über 230 Personen seien während des fünftägigen Mitführverbots von Waffen und gefährlichen Gegenständen kontrolliert worden. Bei etwa jeder zehnten Überprüfung wurde ein Verstoß gegen die entsprechende Allgemeinverfügung der Bundespolizei festgestellt. Zudem gab es einen gewissen Beifang: Offene Haftbefehle wurden vollstreckt und Drogen sichergestellt, so Rohde.

Vor allem Jugendliche und junge Männer erwischt

Vor allem Jugendliche und junge Männer im Alter von 15 bis 30 Jahren hielten sich nicht an die Vorgaben, verstießen gegen das Mitführverbot oder auch gegen das Waffengesetz. Vielen sei nicht klar, welch gefährliche oder gar tödliche Verletzungen selbst ein Taschenmesser anrichten kann, so die Sprecherin der Bundespolizeidirektion Sankt Augustin in Dortmund, die auch für den Essener Hauptbahnhof zuständig ist.

Wie Rohde betonte, sei es in den vergangenen Monaten im Hauptbahnhof Essen vermehrt zu Gewaltdelikten gekommen, bei denen Stich- und Schlagwaffen eingesetzt wurden. Die Bundespolizei sehe deshalb Handlungsbedarf. Gerade unter dem enthemmenden Einfluss von Alkohol- und Betäubungsmitteln kommt es nach Erfahrungen der Bundespolizei im Essener Hauptbahnhof ständig zu Konflikten, die teilweise mit gefährlichen Gegenständen ausgetragen werden.

Politik hat noch keine Nägel mit Köpfen gemacht

Zwar hat die auch für die Bundespolizei zuständige Gewerkschaft der Polizei (GdP) längst gefordert, Großstadtbahnhöfe aufgrund der Unsicherheitslage dauerhaft und generell zu waffenfreien Zonen zu erklären, wofür sich zudem Experten bei einer Anhörung im NRW-Landtag ausgesprochen haben. Jedoch hat die Politik bei diesem Thema noch keine Nägel mit Köpfen gemacht. Als Problem gelten dabei vor allem die unterschiedlichen Zuständigkeiten zwischen Bundes- und Landespolizei, kommunalen Ordnungsbehörden und der Deutschen Bahn selbst.

So lange die rechtliche Situation so ist, muss sich die Bundespolizei mit zeitlich begrenzten Allgemeinverfügungen behelfen, die anlasslose und verdachtsunabhängige Kontrollen ermöglichen. Voraussichtlich Ende des Jahres wird es das nächste Waffenverbot für den Essener Hauptbahnhof geben, kündigte Anne Rohde an.

