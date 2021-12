Trotz Unbehagen: Essens OB Kufen wirbt für Merz als CDU-Chef

Essen. Wer soll neuer Parteichef werden? Essens CDU-Spitzenpersonal, bislang treu hinter Laschet, tut sich schwer. Thomas Kufen überrascht nun viele.

Zögerlich zu sein, das ist nichts, was Politiker gerne einräumen. Gefragt sind meist unerschütterliche Positionen, weil sie Sicherheit vermitteln, auch in unsicherer Zeit. Und deshalb darf man es durchaus bemerkenswert nennen, wenn die örtliche CDU-Spitze in diesen Tagen – uneins wie selten – hörbar um die Frage ringt, wer denn nun der beste Kandidat für die Parteispitze sei. Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen hat sich jetzt festgelegt: Er stimmt für Friedrich Merz.

„Ich geb’s offen zu, dass ich mich ein bisschen schwer damit tue“, räumt Kufen ein, was wunder. Denn Merz zu wählen, dazu hatte der OB schon zweimal Gelegenheit – und entschied sich beide Male für die Konkurrenz: mal für Annegret Kramp-Karrenbauer, mal für Armin Laschet. Beide sind inzwischen CDU-Geschichte, die Partei bundesweit in der Opposition und damit scheint die Frage erlaubt, wer die Christdemokraten denn nun am besten aus diesem Schlamassel holt.

Statt „Merkel-Mainstream“ plötzlich eine muntere Favoritenvielfalt

Die Antwort sollen diesmal nicht nur ausgesuchte Delegierte geben, sondern die komplette CDU-Mitgliederschar, die – vielleicht mit Blick auf diese Entscheidung – allein im November in Essen um rund 20 Personen angewachsen ist. Rund 2300 Christdemokraten zwischen Karnap und Kettwig haben es in der Hand, bis zum 16. Dezember die Sache selbst in die Hand zu nehmen, und wo in den Führungsgremien früher mancher etwas spitz den „Merkel-Mainstream“ beklagte, herrscht nun muntere Favoritenvielfalt.

Klarheit in zwei Schritten Zur Wahl stehen als CDU-Vorsitzende der Noch-Kanzleramtsminister Helge Braun, Friedrich Merz und Norbert Röttgen. Der erste Wahlgang läuft bis zum 16. Dezember. Erreicht hier kein Kandidat die absolute Mehrheit, gibt es einen zweiten Durchgang bis zum 12. Januar 2022. Auf dem Digital-Parteitag der CDU Deutschlands am 21./22. Januar 2022 soll der Abstimmungssieger dann offiziell bestätigt werden.

Denn Matthias Hauer etwa, Essens CDU-Chef und Bundestagsabgeordneter, ist fest entschlossen, Norbert Röttgen seine Stimme zu geben: Der stehe für eine CDU „als moderne Volkspartei der Mitte“, um sich dort „zu erneuern und breit aufzustellen“. Fabian Schrumpf hingegen, Vorsitzender der 30-köpfigen CDU-Fraktionsteams im Rat, macht aus seiner Ratlosigkeit keinen Hehl: Braun? Merz? Röttgen? „Ich werde mich wohl erst auf den letzten Drücker entscheiden.“

„Es wird mit Merz keine konservative Revolution geben, das ist eine Mär“

Merz verspreche wohl die „klarere Abgrenzung“ zu den anderen Parteien, andererseits hatte Schrumpf in der Vergangenheit deutlich wie wenige seine Vorbehalte gegen ihn formuliert: „Für jeden, den wir da zurückholen, würden wir an anderer Stelle zwei oder drei verlieren.“ Dirk Kalweit, einer von drei Stellvertretern Schrumpfs in der Ratsfraktion, hält dagegen: „Es wird mit Merz keine konservative Revolution geben, das halte ich für eine Mär.“

Für ihn ist Merz nicht nur der bessere „Wadenbeißer“, sondern auch Garant dafür, dass die Christdemokratie „wieder für unverwechselbare Inhalte steht“, wo sie doch „unter Merkel Realpolitik verwaltet“ habe. Kernkraft, Wehrpflicht, Renten – Kalweit hofft auf neu justierte Positionen und sieht Merz gefühlt vorn, mag aber das Fell des Bären „nicht verteilen, bevor er erlegt ist“. Er hatte vorab dafür geworben, ein Meinungsbild in der Essener CDU einzuholen, scheiterte aber mit diesem Ansinnen. Am Ende wird also niemand wissen, für welchen Kandidaten das Herz der Essener CDU-Basis am lautesten schlägt.

Kufen: „Merz muss zeigen, dass er die Partei zusammenbringen kann“

Oberbürgermeister Thomas Kufen schwant zumindest, dass Merz hoch im Kurs steht, aber sein Plädoyer gilt anderen Qualitäten des Sauerländers: Es gelte, „einiges aufzuarbeiten, was in der Ära Merkel ein Stück liegengeblieben ist“. Bei allen Parteitagsbeschlüssen gleich mit zu überlegen, wie sieht das der Koalitionspartner, ein solcher „ultrapragmatischer Regierungskurs“, der „tut einer Partei nicht gut“.

Von Merz erhofft er sich mehr Profil. Zugleich müsse dieser „zeigen, dass er die Partei zusammenbringen kann“. Ob Merz diese Kunst beherrscht? Tja. Da zögert der OB.

