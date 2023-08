Trotz Friedensrichter: Clan-Zoff eskaliert - acht Verletzte

In der Hattingstraße nahe der A40 in Essen-Kray waren mehrere Streifenwagen und ein Notarzt im Einsatz.

Essen. In Essen-Kray eskalierte ein Streit bei einem Umzug eines türkisch-libanesischen Paars. Das Clan-Kommissariat der Essener Polizei ermittelt.

Eine so lautstarke wie gewalttätige Prügelei zweier Großfamilien hat am späten Mittwochabend in Essen-Kray acht Verletzte gefordert. Über zehn Beteiligte aus der türkischen und libanesischen Community schlugen aufeinander ein, berichtete die Polizei am Donnerstag nach dem Großeinsatz an der Hattingstraße.

Das Clan-Kommissariat der Polizei ermittelt wegen gefährlicher wie einfacher Körperverletzung und Sachbeschädigung an einem geparkten Fahrzeug ein. Beschuldigt werden fünf Männer und Frauen im Alter zwischen 25 und 52 Jahren mit türkischer Staatsangehörigkeit aus Essen und fünf Männer und Frauen aus Essen mit libanesischer beziehungsweise deutscher und libanesischer Staatsangehörigkeit im Alter zwischen 18 und 42 Jahren.

Offenbar hatte man schon Stress befürchtet

Wie Polizeisprecher Matthias Werk erklärte, sollte am Abend nach der Trennung eines Paares ein Umzug und Auszug aus einer dortigen Wohnung über die Bühne gebracht werden. Da eine Familie offenbar Stress befürchtete, hatte sie einen Friedensrichter (74) aus Marl mit türkischen Wurzeln dazugebeten.

Gegen 22 Uhr ging es dann ordentlich rund in dem Mehrfamilienhaus und auf dem Gehweg. Mehrere Anwohner alarmierten die Polizei, die mit mehreren Streifenwagenbesatzungen für Ruhe sorgte und die Parteien trennte. Wie Zeugen zu Protokoll gaben, schlugen über zehn Männer wie Frauen aufeinander ein und warfen Einrichtungsgegenstände aus dem Obergeschoss. Der Hausflur lag voller Scherben von zerbrochenen Gläsern und Vasen.

Smartphone aus einer Dachrinne gefischt

Bei der Befragung der Beteiligten stellte sich heraus, dass die Trennung und der damit verbundene Umzug eines Paares Auslöser der Auseinandersetzung gewesen sein sollen. Hierzu waren Familienmitglieder der 25-jährigen Essenerin mit libanesischer Staatsangehörigkeit und des 25-jährigen Esseners mit türkischer Staatsangehörigkeit zur Wohnung der beiden gekommen.

Beim Heraustragen verschiedener Möbelstücke sei der Streit gewaltsam eskaliert. Es soll auch ein Schlagstock eingesetzt worden sein, den die Beamten genauso sichergestellten wie ein Smartphone aus einer Dachrinne. Dazu leistete die Feuerwehr Amtshilfe in Gestalt eines Leiterwagens.

