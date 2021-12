Trotz Corona: Rüttenscheider Nikolausumzug findet statt

Der Nikolausumzug in Essen-Rüttenscheid zieht stets viele Kinder an. Nun steht fest: Trotz Corona kann er stattfinden (Archivbild).

Essen-Rüttenscheid. Am 6. Dezember kommt der Nikolaus nach Essen-Rüttenscheid. Was Kinder und ihre Familien erwartet und warum der Zug trotz Corona stattfindet.

Gute Nachrichten für Kinder: Der Rüttenscheider Nikolausumzug am Montag (6. Dezember) kann stattfinden. Nach reiflicher Überlegung hat sich Organisator Rolf Krane von der Interessengemeinschaft Rüttenscheid (IGR) entschieden, den traditionellen Zug in etwas abgespeckter Form mit einer kürzeren Strecke durchzuführen.

Los geht es am Montag ab 15.30 Uhr an der Siechenhauskapelle. Von dort aus können Kinder und ihre Familien den Nikolaus bis ca. 17 Uhr begleiten. Die Tour geht über den Rewe-Markt entlang der Rüttenscheider Straße bis hin zum Geschäftshaus Rü62 am Rüttenscheider Stern. Für die Kinder hat der Nikolaus auch in diesem Jahr wieder Süßigkeiten dabei. Unterstützt wird die Veranstaltung durch Rewe, Edeka Hundrieser, Bäcker Peter, Bäckerei Schmitz, Casa Rechtsanwälte und Elke Henke-Gau, die beim Spendensammeln geholfen haben.

Rüttenscheider Wintermarkt ist abgesagt

Den traditionellen Rüttenscheider Wintermarkt hatte Krane wegen der sich zuspitzenden Corona-Situation gerade erst abgesagt. Die Entscheidung, den Nikolauszug zu veranstalten, halte er aber für „vertretbar“, so der IGR-Chef. Der Nikolaus sei geimpft und zusätzlich getestet, außerdem trage er eine Maske. Da die Veranstaltung draußen stattfinde, sei das Infektionsrisiko ohnehin geringer. „Kinder mussten in der Pandemie schon so stark zurückstecken. Da möchte ich ihnen diesen Spaß nicht auch noch nehmen“, so Krane.

