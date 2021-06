Trockner geht in Flammen auf - Essener (91) leicht verletzt

Essen. Bei dem Versuch, einen Trockner in einem Einfamilienhaus in Schönebeck zu löschen, hat ein Senior Rauch eingeatmet. Er kam in eine Klinik.

Ein Wohnungsbrand in Essen-Schönebeck hat am Montag einen leichtverletzten Bewohner eines Hauses an der Ardelhütte gefordert. Der 91-Jährige hatte bei Löschversuchen Brandrauch eingeatmet und wurde mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus transportiert.

Wie die Feuerwehr am Dienstag berichtete, erkannten die ersten eintreffenden Kräfte Rauch, der aus dem ersten Obergeschoss des Einfamilienhauses quoll. Die Bewohner, eine 85-jährige Dame und ihr sechs Jahre älterer Mann, hatten das Gebäude bereits verlassen. Sie gaben an, dass der Trockner im ersten Stock brenne.

Umgehend ging ein Trupp unter Atemschutz und einem handgeführten Strahlrohr zur Brandbekämpfung vor. Das Feuer konnte zügig gelöscht werden. Im Anschluss wurde das Gebäude mit einem Hochleistungslüfter entraucht.

Die Feuerwehr Essen war mit zwei Löschzügen, einem Rettungswagen sowie einem Notarzteinsatzfahrzeug für rund eine Stunde im Einsatz.

