Trockner brennt: Feuerwehr in Essen-Stoppenberg im Einsatz

Ein Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Wintershove in Essen-Stoppenberg hat am Donnerstagmittag für einen Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Wie Feuerwehrsprecher Mike Filzen berichtete, hat vermutlich ein brennender Wäschetrockner für eine starke Rauchentwicklung gesorgt.

Der Qualm zog an der Fassade des Sechs-Parteien-Hauses hoch. Die Bewohner, die nicht ins Freie geflüchtet waren, wurden aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Die Einsatzkräfte hatten das Feuer schnell unter Kontrolle.

Nach ersten Erkenntnissen vor Ort wurde glücklicherweise niemand verletzt. (j.m.)

