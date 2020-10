Tristan XS in Essen: Wagners Liebesdrama im Schnelldurchlauf

Beide gelten als Wagner erprobt. Beide waren schon zu Gast im Aalto-Theater, haben aber noch nie zusammengearbeitet. Diese Spielzeit sollte es bei „Tannhäuser“ so weit sein. Für ihre Partien haben sie monatelang gelernt. „Wir könnten sofort loslegen“, sagt Daniela Köhler lachend mit Blick auf Gesangspartner Daniel Johansson. Corona hat die Inszenierung unmöglich gemacht. Jetzt werden sie doch noch ein tragisches Paar mit „Tristan XS“, einem konzertanten Format von „Tristan und Isolde“. Dagmar Schwalm sprach mit ihnen über die Liebe auf der Bühne und ob Wagner nicht zu kurz kommt.

Frau Köhler, Herr Johansson, wie muss ein Kollege/ eine Kollegin sein, um ein Liebespaar zu verkörpern?

Köhler: Es muss ein gepflegter und freundlicher Mensch sein. Mit allem anderen kann man sich arrangieren. Mit Daniel hatte ich Glück. Man kommt sich schon sehr nahe. (Johansson nickt zustimmend.)

Wie singt man mit der Gefahr von Corona und dem notwendigen Abstand?

Köhler: Die Musik zieht dich in die Emotion hinein. Ich glaube, man kann diese Intimität kreieren, weil die Musik für uns arbeitet.

Johansson: Sie ist wie Schlangen um dich herum.

Was lieben Sie an Wagner?

Johansson: Dass er sich Zeit nimmt für die Entwicklung der Figuren, seine Art zu porträtieren und die großen Emotionen.

Was ist für Sie das Besondere an der Oper „Tristan und Isolde“, die 1865 uraufgeführt wurde?

Köhler: Ich finde es großartig, wie Wagner Sprache und Musik zusammengeführt hat. Es ist ein Gesamtkunstwerk.

Johansson: Es steckt so viel Information drin. Das macht einem die Interpretation einfacher.

Es ist Liebe auf den ersten Blick, aber zwischen Tristan und Isolde steht viel: Der Mord an ihrem Verlobten oder dass er als Brautwerber für seinen König bei ihr antritt statt seine Liebe in die Tat umzusetzen. Da erübrigt sich fast die Frage, was diese Liebe tragisch macht?

Der Liebestrank soll es richten: Tristan (Daniel Johansson) und Isolde (Daniela Köhler) in „Tristan XS“. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Johansson: Das Dilemma ist ihre Ehre. Sie tun nichts. Sie schlafen nebeneinander mit einem Schwert dazwischen. Es ist die Musik, die die Liebe macht. Köhler: Für mich liegt die Tragik darin, dass sie einander zu spät bekennen, was sie empfinden. Der Liebestrank dient als Krücke.

Sie geben ihr Rollendebüt mit diesen Figuren. Gab es schon Berührungspunkte mit der Oper? Haben Sie Ihre Parts komplett gelernt oder in der verkürzten Fassung?

Köhler: Ich habe beim Festival im Garten von (Tenor) Stefan Vinke den dritten Akt aus „Tristan und Isolde“ gesungen. Aber dies ist mein Rollendebüt. Ich habe die Partie komplett gelernt, weil ich sie nächstes Jahr szenisch in Chemnitz singen werde.

Johansson: Ich habe schon den jungen Seemann und Melot gesungen. Ich kannte die Geschichte gut vor dem Probenstart.

Ist Tristan in XS leichter für Sie als in XXL?

Köhler: Es wurden sehr schöne Stellen ausgewählt. Aber es ist der intensivere Weg. An einem langen Abend hat man mehr Erholungsphasen.

Johansson: Für mich ist dies der schönere Weg, es zum ersten Mal zu singen.

Bleibt die Geschichte in der konzertanten Version von Hans-Georg Wimmer (Konzept) und Armin Terzer (Kammermusikalische Fassung) nachvollziehbar?

Köhler: Die Handlung ist verkürzt, aber sie bleibt die dieselbe. Man kann absolut folgen.

Hält Wagner einen Extrakt seiner Oper aus?

Köhler: Ich habe das Gefühl, er würde den Pragmatismus verstehen. Es bleibt anderthalb Stunden Wagner. Die Reduzierung des Orchesters von 83 auf 34 Musiker bringt auch eine größere Zartheit mit sich beim Duett im zweiten Akt und bei seiner Sterbeszene.

Biografisches zu Daniela Köhler und Daniel Johansson

Daniela Köhler und Daniel Johansson sind als Wagner-Sänger gefragt und acht Monate im Jahr unterwegs.

Die Sopranistin studierte Gesang in Stuttgart sowie an der Musikhochschule Karlsruhe. Sie war unter anderem als Leitmetzerin in „Der Rosenkavalier“ zu sehen, als Helmwige und als Sieglinde in „Die Walküre“, als Brünnhilde in der Bayreuther Kinderoper „Der Ring des Nibelungen“ und in Loriots „Ring an einem Abend“ am Aalto-Theater. Sie lebt bei Karlsruhe. „Meine Eltern und meine Freunde leben dort. Da spürt man, dass sich nicht alles um einen selbst dreht“, erzählt sie. „Das erdet mich.“

Der Tenor wurde in Schweden auf dem Land groß. Er studierte an der Königlichen Musikhochschule Stockholm und war unter anderem zu sehen als Don José in „Carmen“, als Matteo in „Arabella“, als Siegmund in „Die Walküre“ und in der Titelrolle von „Lohengrin“ am Aalto-Theater. Er lebt mit seiner Frau und zwei Kindern in Stockholm. „Ich bin oft weg und versuche, zwei Engagements pro Jahr zuhause anzunehmen“, sagt er.

Premiere von „Tristan XS“ ist am 2. Oktober, 19.30 Uhr, im Aalto-Theater. Weitere Vorstellungen 11., 21. Oktober; 26. November; 11. Dezember 2020

Karten und Termine unter: 0201/ 8122 200 oder www. theater-essen.de

