Kriminalität Trio überfällt 15-Jährigen in Essen: Opfer muss in Klinik

Essen. Drei Jugendliche haben in Kray auf einen 15-Jährigen eingetreten. Sie erbeuteten das Handy ihres Opfers. Die Polizei hofft auf Hinweise.

Ein 15-Jähriger ist in Essen-Kray von drei etwa 14 bis 18 Jahre alten Unbekannten brutal überfallen und übel zugerichtet worden. Das Trio trat auf das Opfer ein. Der Jugendliche musste später in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Wie die Polizei am Mittwoch berichtete lief der 15-Jährige am Dienstag gegen 21.20 Uhr mit zwei Bekannten vom Krayer Markt aus die Hubertstraße in Richtung A40, als ihm an der Einmündung Hattingstraße eine Gruppe von mehreren Jugendlichen auffiel.

Drei Personen aus dieser Gruppe seien dann auf ihn zugekommen und hätten in arabischer Sprache auf ihn eingeredet. Als sie zunehmend aggressiver wurden, ging der 15-Jährige zu Boden und hielt die Hände über den Kopf. Die Täter traten auf den Jugendlichen ein und einer nahm ihm sein Handy ab.

Anwohnerin beobachtete den Gewaltausbruch

Eine Anwohnerin (60), die den Gewaltausbruch aus dem Fenster beobachtet hatte, lief

aus dem Haus und machte einen weiteren Passanten (44) auf das Geschehen aufmerksam.

Daraufhin flohen die Täter in Richtung Krayer Straße. Der 15-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Eine Fahndung der zu Hilfe gerufenen Polizei blieb erfolglos.

Die flüchtigen Täter waren männlich und modisch gekleidet. Zwei von ihnen trugen Basecaps. Die Polizei hofft auf Hinweise unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0.

