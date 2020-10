Trio stiehlt Geldbörse - Neue Jacken verraten die Diebe

Drei Männer sollen eine Essenerin in der S6 beklaut haben. Hier am S-Bahnhof Essen Kettwig Stausee stiegen sie mit der Beute aus.

Essen. Die Polizei hat drei Männer festgenommen, die eine Frau in der S 6 bestohlen haben sollen. Das Geld setzten sie gleich im Handel um.

Diebstahl in der S-Bahn: Die Polizei hat drei Tatverdächtige festgenommen, die einer Frau am Freitagnachmittag in der S 6 nach Düsseldorf das Portemonnaie gestohlen haben sollen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen die Männer aus Essen ein und sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Die 32-jährige Essenerin war am Freitag, 23. Oktober, gegen 15.45 in die Bahn mit einem Kinderwagen eingestiegen. Ihre Tasche ließ sie im Kinderwagen zurück, der in der Nähe ihres Sitzplatzes stand. Bei einer Fahrscheinkontrolle fiel ihr der Diebstahl ihrer Geldbörse auf.

Ein Mitreisender gab an, dass er drei Männer beobachtet habe, die das Portemonnaie genommen und fluchtartig die Bahn am Bahnhof Essen-Kettwig Stausee verlassen hätten.

Die Polizei leitete eine Fahndung ein und stellte das Trio schließlich am S-Bahnhof Ratingen-Ost. In den Taschen der 23, 30 und 36 Jahre alten Männer fanden die Beamten jedoch nur noch einen Teil der 830 Euro, die sie gestohlen hatten.

Etiketten der neuen Jacken noch im Portemonnaie

Allerdings fielen den Polizisten die neuwertigen Jacken auf, die zwei der Festgenommenen trugen. Tatsächlich fanden die Beamten im Portemonnaie des 30-jährigen Esseners die Etiketten der Jacken, die sie augenscheinlich unmittelbar vor dem Zugriff gekauft hatten. Der Kaufbetrag passte zudem zu dem fehlenden Restwert der gestohlenen Bargeldsumme.

Bei der weiteren Überprüfung und Durchsuchung der Tatverdächtigen stellten die Beamten bei dem 36-jährigen Essener auch ein Mobiltelefon sicher, welches wegen Diebstahls ausgeschrieben war. Zur weiteren Beweiserhebung bittet die Polizei sowohl den derzeit namentlich noch unbekannten Hinweisgeber als auch weitere mögliche Augenzeugen, die den Diebstahl des Portemonnaies aus dem Kinderwagen in der S 6 beobachtet haben, sich mit der Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981 6210, in Verbindung zu setzen.

