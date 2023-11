Trio schlägt auf Brüder ein - Polizei Essen fahndet mit Foto

Essen. 13 und 14 Jahre alte Geschwister sind in Essen-Steele attackiert und verletzt worden. Ein Angreifer wurde ermittelt, zwei weitere werden gesucht.

Nach einer brutalen Attacke auf zwei 13 und 14 Jahre alte Brüder in Essen-Steele fahndet die Polizei mit Fotos einer Überwachungskamera nach zweien der insgesamt drei mutmaßlichen Schläger. Ein 13-Jähriger konnte bereits ermittelt werden. Die Opfer des Trios wurden leicht verletzt und mussten von Rettungskräften behandelt werden.

Wie die Polizei am Montag berichtete, hatten sich die Brüder am 30. August gegen 13.50 Uhr am Steeler Verkehrsplatz aufgehalten. Der 14-Jährige sei dann plötzlich von einem Jugendlichen grundlos beleidigt worden. Daraufhin kam es zu einem Streit zwischen den Geschwistern und dem Unbekannten, der mit zwei Freunden unterwegs war.

Der Zwist eskalierte. Das Trio trat und schlug auf die Brüder ein. Unbeteiligte trennten die Parteien, die Schläger flüchteten.

Wer die Gesuchten auf den Fotos erkennt, sollte sich an die Polizei Essen wenden unter der Rufnummer 0201/829-0.

