Die Bundespolizei nahm am Sonntag (30.4.) im Essener Hauptbahnhof drei mutmaßliche Diebe fest.

Essen. Im Hauptbahnhof Essen wurde ein Diebestrio gefasst. Die Beute steckte in präparierten Tüten: Die sollten Sicherungssysteme der Läden überlisten.

Mit eigens präparierten Tüten ging ein Trio am Sonntagabend (30. April) im Essener Hauptbahnhof auf Diebestour – und wurde wenig später von Bundespolizisten erwischt. Nur die Suche nach der Beute dauerte etwas länger.

Drogerie-Mitarbeiter verfolgte die Diebe

Gegen 18.30 Uhr alarmierte der Mitarbeiter einer Drogerie im Hauptbahnhof Essen die Bundespolizei: Er verfolge soeben drei mutmaßliche Diebe. Im Osttunnel des Bahnhofes trafen die Einsatzkräfte auf den Zeugen, der ihnen erklärte, dass die Verdächtigen auf einem Bahnsteig zu finden seien. Tatsächlich kamen die drei mutmaßlichen Diebe (40, 43, 48) nur Augenblicke später die Treppe von Bahnsteig 1 herunter, und der Drogeriemitarbeiter erkannte sie sofort wieder.

Die Bundespolizisten hielten die Gelsenkirchenerin und die zwei Männer aus Dortmund und Lünen daraufhin an und kontrollierten sie. Alle drei waren in der Vergangenheit wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten, doch nun hatten sie kein Diebesgut dabei.

Die Tüten mit der Beute standen auf Bahnsteig 1

Das kam den Bundespolizisten verdächtig vor, weshalb sie den Bahnsteig absuchten, auf dem sich die mutmaßlichen Diebe kurz zuvor aufgehalten hatten. Tatsächlich fanden die Beamten dort mehrere Tüten mit diversen Waren aus der Drogerie sowie aus einem Modeschmuckgeschäft, das sich ebenfalls im Bahnhofsgebäude befindet. Die Taschen waren so präpariert worden, dass die Diebstahlsdetektoren an den Ein- und Ausgängen vieler Geschäfte nicht auf darin befindliche, gestohlene Waren reagieren würden.

Das Diebesgut hat einen Wert von mehr als 500 Euro

Eine spätere Videoauswertung ergab, dass die Frau und die beiden Männer die mit dem Diebesgut gefüllten „Spezialtüten“ auf dem Bahnsteig abgestellt hatten. Die gestohlenen Waren hatten einen Gesamtwert von mehr als 500 Euro.

Die Bundespolizisten nahmen die Beschuldigten mit zur Wache und leiteten Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls ein.

