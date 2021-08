Trickdiebin will Essener Rentner die Armbanduhr entreißen

Essen. Erst versuchte sie mit Ablenkung, dann mit Gewalt an eine wertvolle Uhr zu kommen. Am Ende musste eine Trickdiebin in Essen ohne Beute fliehen.

Auf die teure Armbanduhr eines Seniors hatte es eine Trickbetrügerin in Essen-Bochold am Dienstag (3. August) abgesehen: Die unbekannte Frau versuchte vergeblich, dem Rentner die Uhr zu abzunehmen. Die Essener Polizei sucht nun Zeugen des versuchten Diebstahls.

Der 77-jährige Rentner war am Dienstag gegen 11 Uhr den Milendonkweg in Bochold unterwegs. Die unbekannte Täterin erkannte offenbar die hochwertige Armbanduhr an seinem Handgelenk: Sie ging auf ihn zu, lenkte ihn ab und versuchte dabei, ihm unbemerkt die Uhr abzunehmen. Als das dem älteren Herrn rechtzeitig auffiel, versuchte die Frau, die Uhr mit Gewalt an sich zu nehmen, scheiterte aber. Ohne Beute flüchtete sie in Richtung Asbeckstraße.

Polizei sucht mutmaßliche Trickdiebin

Die Flüchtige ist zwischen 30 und 35 Jahren alt und etwa 1,60 Meter groß. Sie hat schulterlanges, schwarzes Haar, eine normale Statur und soll ein „südländisches Aussehen“ haben. Bekleidet war sie mit einem dunklen Oberteil und einem Rock.

