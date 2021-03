Trickdieb stiehlt blinder Seniorin (80) den goldenen Ehering

Essen. Der Dieb erklärte, er sei von den Stadtwerken und müsse die Leitungen überprüfen. Später war eine 80-jährige Frau ihren Ehering los.

Die Polizei meldet am Sonntag einen besonders perfiden Trickbetrug aus Frohnhausen, der sich am Freitag in einer Wohnung an der Ecke Potsdamer Straße/Frohnhauser Straße abgespielt hat. Das Opfer: eine blinde 80-Jährige.

Der Mann gab an, von den Stadtwerken zu sein. Er müsse dringend die Leitungen überprüfen. Dazu empfahl er der Mieterin dringend, „aus Sicherheitsgründen“ alle Metallgegenstände abzulegen. Offenbar war dem Täter zu diesem Zeitpunkt schon der goldene Ehering aufgefallen, den die Frau an ihrer Hand trug. Wenige Minuten später war der Mann wieder verschwunden – und hatte den Ring gestohlen und etwas Bargeld.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, zum Beispiel Nachbarn, denen der Mann aufgefallen ist. Weil das Opfer blind ist, gibt es keine Täterbeschreibung, was den Fall noch schwieriger macht. Hinweise an 0201/8290.

