Trickdieb-Paar stiehlt Geld aus Kiosk-Kasse in Altenessen

Die Dame lenkte die Verkäuferin ab, der Herr griff in der Kasse zu: So schlug ein Trickdieb-Pärchen zu. Trickdieb Während die Opfer 2 Euro wechseln wollten und Münzen suchten, zogen Trickdiebe ihnen Geldscheine aus dem Portemonnaie.

Essen. Ein Trickdieb-Paar hat die Mitarbeiterin eines Kiosks in Altenessen übers Ohr gehauen. Am Ende fehlte Geld in der Kasse.

Ein Trickdieb-Pärchen hat am Freitag Geld aus einer Kiosk-Kasse gestohlen. Das berichtete die Polizei am Dienstag. Tatort: ein Kiosk an der Altenessener Straße. Während die Mitarbeiterin (22) von einer vermeintlichen Kundin in ein Gespräch am Postkartenständer verwickelt wurde, machte sich ein unbekannter Mann hinterm Verkaufstresen zu schaffen. Das fiel der Angestellten auf und stellte den Mann zur Rede. Der entschuldigte sich und verließ schnell den Kiosk, die vermeintliche Kundin ebenso.

Schnell war klar: In der Kasse fehlt Geld

Die Folge: Der Kiosk-Mitarbeiterin stellte schnell fest, dass in der Kasse Bargeld fehlt. Der Täter ist etwa 50 Jahre alt, schwarze Haare, dunkle Jeans, schwarze Winterjacke. Die Frau, die die Mitarbeiterin in ein Gespräch verwickelte, ist etwa 40 jahre alt, lange blonde Haare, Sommersprossen, helle Haut. Wer kann Angaben machen? 0201/8290.