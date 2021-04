Trickbetrüger stiehlt gesamten Goldschmuck einer 93-Jährigen

Essen. Ein unbekannter Mann hat am Samstag mit dem Wasserwerker-Trick eine Essener Seniorin um ihren gesamten Goldschmuck gebracht.

Eine 93-jährige Frau ist am Wochenende einem Trickbetrüger in Kray auf den Leim gegangen. Der unbekannte Mann hatte bei der Frau, die an der Straße Kortwiese wohnt, angeschellt. Er erklärte, in der Nachbarschaft gebe es einen Wasserschaden. Er müsse jetzt die Leitungen in der Wohnung der Rentnerin überprüfen. Die Frau solle ins Bad gehen und das Wasser anstellen.

Währenddessen muss der Dieb eine Schmuck-Schatulle gestohlen haben. Mit seiner Beute flüchtete der Täter. Die Schmuck-Schatulle enthält Goldschmuck im Wert von mehreren tausend Euro.

So wird der Tatverdächtige beschrieben: Er soll zwischen 30 und 35 Jahre alt sein, hat dunke, kurze Haare. Er trug eine schwarze Lederjacke und keinen Mund-Nasen-Schutz. Die Polizei sucht Zeugen: 0201/8290.